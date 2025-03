Serie A: Lecce-Milan 1-0 DIRETTA e FOTO

In campo Lecce-Milan 1-0 DIRETTA

La vigilia dei rossoneri

Nel caos Milan, si aggiunge l'ennesimo caso che agita un ambiente già di per sé fragile e in difficoltà. Il portavoce di Conceiçao racconta il malessere del tecnico, parlando delle mancanze di una società che non ha programmato e in cui non si capisce chi fa cosa, ma la versione viene smentita dall'allenatore stesso. A stretto giro il portavoce si dimette e Conceiçao in conferenza ribadisce di non c'entrare nulla. "Mi dispiace questa situazione. Non capisco perché questo ex collaboratore ha fatto questo. Lo capiremo nelle sede legali. Non so se ha preso soldi - afferma in conferenza stampa -, lo ha fatto sicuramente per cattiveria. Mi dispiace per tutti, per quelli che lavorano al Milan. Moncada è qui tutti i giorni. Abbiamo avuto una settimana pulita di lavoro pieno. Sono uscito dal Porto con una situazione non bella, non nel migliore dei modi e non ho comunque mai rilasciato un'intervista. Immagina allora che io sono qua a lavorare e mi metto a parlare di queste cose delicate. Nelle sedi legali ne risponderà, chi l'ha pagato e perché l'ha fatto". Insomma l'appoggio della società lo sente. Moncada e Ibrahimovic sono presenze costanti a Milanello. E lo sfogo diffuso ad alcune testate non ha avuto il suo benestare. Ma è l'ennesimo terremoto di un Milan che non trova pace. Mentre si progetta il futuro rossonero lontano da Milano, con l'ad Giorgio Furlani a New York per incontrare Gerry Cardinale, a Milanello prende forma l'ennesimo episodio ingiustificabile. Lontani i tempi in cui 'il modello Milan' faceva storia. Questa stagione è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista, gestionale, di comunicazione e sportivo. Ma non è ancora finita e domani il Milan torna in campo, a Lecce, e potrebbero esserci esclusioni eccellenti. Leao potrebbe partire dalla panchina, Theo Hernandez poteva condividerne il destino ma è stato provato tra i titolari, l'attacco resta un rebus. "Non voglio perdere. Voglio vincere. Sarebbe masochista mettere una squadra che non sarebbe la migliore per vincere. Poi ci sono novanta minuti e una gestione da fare. Pagano i big? Sono io il big, sono io che pago. Magari uno ha tanta qualità ma fisicamente non è a posto. Non ho undici giocatori fissi da dover schierare. Come persone sono grandissime persone, come professionisti hanno alti e bassi come tutti. Sono giocatori che hanno dimostrato che qua al Milan possono fare la differenza perché hanno una qualità enorme", spiega alla vigilia. Durante la conferenza più volte Conceiçao rivendica quanto di buono fatto da allenatore negli anni. Ricorda i successi, le prestazioni col Porto. Ribadisce di non essere un improvvisato, di conoscere il calcio. Ma le difficoltà di questo Milan sono evidenti. "Cosa vorrei replicare del mio Porto? La solidità, la compattezza della squadra, anche con meno qualità rispetto ai giocatori che ho oggi, era fantastica. Deve essere un comportamento armonioso, dove tutti sanno cosa stiamo facendo per rubare palla agli avversari. Tutti i giocatori devono avere un comportamento da soldato: sto trovando più difficoltà a far passare questo messaggio". Ma di tempo non ce n'è, anche se questa settimana di lavoro pieno, la prima senza impegni infrasettimanali da quando è arrivato al Milan, gli ha permesso di approfondire alcuni aspetti. "Conosco solo una strada, i risultati. Abbiamo bisogno di vincere. Anche per me - ribadisce - è una novità perdere tre partite di fila. Abbiamo tredici partite sicure, di cui undici di campionato. Inzaghi può vincere tre titoli, è vero. Noi possiamo vincerne due nonostante la stagione negativa"

