Serie A: Inter-Monza 0-0 DIRETTA e FOTO

Nel più classico dei testacoda, l'Inter vuole vincere per allungare in classifica e mettere più pressione sulle dirette avversarie. Domani infatti a San Siro arriva il Monza fanalino di coda in questa Serie A, una sfida comunque complicata per i nerazzurri considerando che arriva tra le due gare degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e alla luce anche delle condizioni fisiche tutt'altro che ideali.

Sono tanti infatti i fattori che Simone Inzaghi sta valutando per arrivare alla decisione finale sulla formazione che partirà dal 1' domani sera al Meazza contro i brianzoli. Intanto c'è il tema di dover conquistare tre punti, anche appunto per iniziare ad aumentare la pressione su Napoli, Atalanta e Juventus che inseguono da breve distanza, magari sfruttando anche lo scontro diretto tra le ultime due in questione. Uno scontro diretto che tra una settimana riguarderà invece l'Inter, che sarà protagonista proprio sul campo dell'Atalanta.

E qui entra in gioco un'altra questione, ovverosia quella dei diffidati: in casa nerazzurra infatti sono a rischio squalifica tre big come Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Se il primo sarà quasi costretto a giocare, ancora da esterno considerando l'assenza di alternative, per gli altri due il tecnico interista sta valutando cosa fare, se rischiarli dal 1' o solo in caso di necessità a gara in corso. Chi tornerà titolare sicuramente è Hakan Calhanoglu, rimasto in panchina nella gara d'andata con il Feyenoord, ma per le due maglie accanto a lui in mediana ci sono pure le opzioni rappresentate da Piotr Zielinski e Davide Frattesi. A tenere banco in casa nerazzurra inoltre ci sono anche le condizioni atletiche di tanti giocatori, dopo le fatiche di Champions League ma anche per qualche problemino fisico.

Come per Lautaro Martinez, che è stato titolare in 15 delle 16 gare giocate in questo 2025 dall'Inter. O come per Marcus Thuram, la cui caviglia non sembra ancora a posto. Uno dei due potrebbe comunque partire dal 1' contro il Monza, con il francese in pole, e insieme a lui Inzaghi potrebbe scegliere Joaquin Correa, che parte in vantaggio rispetto alle alternative rappresentate da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Senza dimenticare poi la questione legata al portiere, con Yann Sommer che potrebbe tornare tra i pali considerando il tutore per il dito infortunato, anche se Josep Martinez resta in pole per cominciare la gara di domani.

