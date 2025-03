Europa League, in campo Roma-Athletic Bilbao 1-1, Viktoria Plzen-Lazio 1-1 DIRETTA

Europa League, in campo Roma-Athletic Bilbao 1-1 LA DIRETTA

L'ostacolo più duro nell'urna, ma da affrontare nel momento migliore della stagione. La Roma che si affaccia alla sfida contro l'Athletic Bilbao negli ottavi di Europa League vuole continuare a sorprendere senza tremare di fronte a quelli che, insieme alla Lazio evitata in un derby che sarebbe stato per cuori forti, è la favorita per la conquista del trofeo.

Dopo la grande paura dell'eliminazione e la vittoria nel playoff contro il Porto, i giallorossi di Claudio Ranieri sono pronti a vendere cara la pelle davanti ai baschi che, con la finale da giocare in casa, hanno una motivazione extra per cercare di passare il turno ed arrivare fino in fondo.

Claudio Ranieri

Il tecnico giallorosso, però, prevede una sfida equilibrata nella quale "è difficile dire chi è favorito, andiamo a giocarcela. Non sono preoccupato, ma ho molto rispetto. Sono sempre convinto che i miei giocatori faranno una grande partita. L'Athletic è una squadra che ha grande qualità, dobbiamo stare molto attenti. Sono quarti in classifica, hanno una squadra ben costruita con un senso di appartenenza meraviglioso, incredibile. Trovano sempre giocatori idonei, non sono mai retrocessi. Sarà difficile per noi, ma anche per loro", le sue parole in conferenza stampa.

Nessuna distrazione, però; non c'è spazio per il tormentone Hummels, liquidato con un laconico "andiamo tutti d'amore e d'accordo", né tantomeno per Pellegrini che "si diverte, ma non lo dimostra. E' un ragazzo introverso, vorrei fosse più leggero perché ha una qualità che pochi giocatori hanno". Ad infiammare la Roma tutta, poi, dovrà pensarci Dybala, rinato con la cura Ranieri e trascinatore nella sfida contro il Porto, con lo stesso allenatore che sottolinea come "i campioni come lui vanno supportati, non ingabbiati. Gli dirò di divertirsi".

La sfida ai baschi, però, arriva nel momento ottimale con tutta la rosa a disposizione e la voglia, sottolineata da Angelino, di cavalcare il momento con l'esterno "contento dei miei numeri, ma ciò che mi rende felice adesso sono i risultati della squadra. Stiamo vivendo un ottimo momento, dobbiamo mantenere una mentalità umile. L'Athletic fa un gran lavoro, i fratelli Williams sulle fasce possono essere pericolosi. Ragioniamo partita per partita, sarà difficile ma pensiamo a noi stessi", ammette. Contro i baschi, quindi, servirà la miglior Roma possibile, la stessa che, nel 2025, è ancora imbattuta in campionato. E che, sulle ali dell'entusiasmo, punta adesso a regalare ai propri tifosi un'altra serata europea in linea con gli ultimi anni.

