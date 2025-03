Milan-Lazio 1-1, a Zaccagni replica Chukwueze CRONACA e FOTO

Milan-Lazio1-1 a San Siro per la 27esima giornata di campionato

Milan-Lazio

GOL

All'84' MILAN-Lazio 1-1! Rete di Chukwueze. Cross morbido di Leao sul secondo palo, Chukwueze, dimenticato da Nuno Tavares, la mette di testa all'incrocio e pareggia!



Al 28' Milan-LAZIO 0-1! Rete di Zaccagni. Tchaouna tocca per Marusic che impegna Maignan col destro in diagonale, sulla respinta laterale del portiere francese si avventa Zaccagni che insacca in spaccata col sinistro. Lazio avanti al Meazza!

DIRETTA

