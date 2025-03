Serie A: Bologna-Cagliari 2-1

Altra rimonta vincente, la terza consecutiva. Grazie alla doppietta di Orsolini, il Bologna agguanta un altro successo di rincorsa, dopo quelli con Torino e Milan. La squadra di Italiano sale al secondo posto della serie A per rendimento interno, con 29 punti in 14 gare: a pagar dazio alla legge del Dall'Ara, questa volta, è il Cagliari di Nicola.

Si tratta della quinta vittoria interna consecutiva che permette al Bologna di continuare la la risalita verso l'Europa, difendere il sesto posto e agganciare il quinto della Lazio, impegnata nel posticipo con il Milan. Il Cagliari resta invece con un pugno di mosche dopo un ottimo primo tempo, a più tre dalla zona retrocessione dopo il pareggio dell'Empoli a Genova e con il secondo ko consecutivo dopo quello con la Juventus. Novità di formazione da parte di entrambi i tecnici. Italiano, a soli tre giorni dalla gara vinta in rimonta con il Milan, cambia l'intera linea difensiva e 6 undicesimi della squadra rilanciando Pobega in mediana e Orsolini sull'esterno, mentre Nicola ritrova Luvumbo dal primo minuto e schiera un 4-4-2 blindando le fasce con Zortea e Obert. La mossa funziona, perchè Orsolini e Dominguez faticano a trovare spazi e spunti e i padroni di casa costruiscono due occasioni: la prima su corsia centrale, con dialogo tra Castro e Fabbian che porta al tiro Calabria (la palla sfiora il palo) e una su punizione: ma sul cross di Lykogiannis, la torre di Erlic vede Castro e Fabbian arrivare in tuffo in leggero ritardo all'appuntamento con il pallone e il vantaggio.

Il Cagliari è accorto, corto e compatto, lascia la partita ai padroni di casa, ma non rinuncia a ripartire e alla prima occasione colpisce con Roberto Piccoli, che al minuto 22 raccoglie un lancio della difesa sulla trequarti, riparte su Lykogiannis, sfrutta i rientri pigri di Erlic e Lucumi per aprire su Augello e andare a staccare in area di testa indisturbato sul cross del compagno: Cagliari in vantaggio e il Bologna fatica a reagire di fronte al settimo gol in campionato e ottavo stagionale dell'attaccante scoperto all'Atalanta dall'uomo mercato del Bologna Sartori. La squadra di Italiano costruisce una sola palla gol con Calabria che trova in area Castro, ma la sua conclusione è bloccata da Caprile. Qualcosa non funziona, Italiano torna sui suoi passi e all'intervallo scocca il triplo cambio, con gli ingressi di Odgaard, Ferguson e Cambiaghi per gli spenti Dominguez, Pobega e Fabbian. Mossa vincente, al contrario di quella di Nicola, che inserisce Felici per l'ammonito Obert: al quarto minuto, su punizione di Lykogiannis, la difesa cagliaritana respinge, ma al limite proprio Cambiaghi anticipa Felici entrando in area e l'avversario, sullo slancio, lo stende: rigore, che Orsolini trasforma per l'ottavo gol in campionato, tornando miglior marcatore della squadra in serie A. Diventa subito doppietta, perché il Bologna sale di colpi e sull'asse Castro-Cambiaghi costruisce la ripartenza che al minuto 11 offre a 'Orso' la spaccata sottoporta del 2-1, con Zappa, Mina e Augello bruciati dai diretti rivali. Il Bologna ribalta così anche la sfida con il Cagliari e con Castro e Odgaard ha pure le occasioni del 3-1, che arriva con Lucumi, annullato però per fallo di Odgaard su Mina. Nicola sbilancia il Cagliari a caccia del pareggio nel finale, con gli ingressi di Coman, Marin e Gaetano, Italiano blinda il Bologna con l'ingresso di Beukema, Casale e la difesa 3, portando a casa la vittoria.

