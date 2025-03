Serie A: Atalanta-Venezia 0-0 DIRETTA e FOTO

Serie A: in campo Atalanta-Venezia 0-0 DIRETTA

La vigilia. Tridente confermato, perché anche il Venezia come l'Empoli difende a tre, e un Daniel Maldini come alternativa in più. L'Atalanta recupera l'attaccante arrivato a gennaio dal Monza, fermo dal 7 febbraio per la lesione all'adduttore lungo a sinistra, senza per questo rinunciare a De Ketelaere e Lookman ai fianchi di Retegui. La formazione dell'anticipo di sabato pomeriggio dovrebbe tuttavia differire da quella di domenica scorsa in un paio di elementi. Cuadrado può sostituire dal 1' Bellanova a destra a tutta fascia, lo stesso Ederson per Pasalic in mediana accanto a De Roon. Conferme per il portiere Carnesecchi, per il trio difensivo Posch-Djimsiti-Kolasinac,nonostante il secondo sia in diffida con Hien ancora sotto terapie per lo stesso infortunio di Maldini dal 17 febbraio scorso, e per Zappacosta da esterno a sinistra. Venerdì ultimo allenamento a Zingonia.

