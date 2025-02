Zeman ricoverato al Gemelli per una ischemia cerebrale

L'ex allenatore Zdeněk Zeman è ricoverato nella stroke unit del Policlinico Gemelli per una ischemia cerebrale: a quanto si apprende da fonti ospedaliere "è vigile e collaborante".



Stamattina ha avuto difficoltà nel movimento e nel linguaggio, ora è definito 'vigile e collaborante', in condizioni 'stabili, pur rimanendo la prognosi riservata'. Zeman, 77 anni, nato a Praga, ha alle spalle 55 anni di panchine: ha allenato tra l'altro Roma, Lazio, Napoli Fenerbache, oltre ad aver avuto le straordinarie stagioni del Foggia dei Miracoli (1986-1987, più altre due esperienze negli anni 2000) e del Pescara nel 2011-2012 e anche in altre due occasioni più recenti, l'ultima conclusa lo scorso anno.

Zeman ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti "con pregressa comorbidita cardiologica e pregresso ictus".



L'ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante. "Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata, fa sapere l'ospedale. E' attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici".

