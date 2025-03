Serie A: Monza-Torino DIRETTA e FOTO

Serie A: in campo domenica alle ore 12:30 Monza-Torino DIRETTA

Prosegue il momento complicato del Monza. Non solo per la classifica, con la zona salvezza che nell'ultimo turno si è allontanata ulteriormente, ma anche a livello di numeri. I biancorossi non trovano la rete su azione dalla trasferta di Bologna, oltre un mese fa. Contro il Torino mister Alessandro Nesta tenterà di invertire questa rotta, provando magari a valutare soluzioni alternative: dopo due spezzoni di gara, Keita Balde si candida per la prima maglia da titolare dopo il suo ritorno in Italia. Contro i granata torna dalla squalifica l'ex della gara Armando Izzo, che ritroverà immediatamente il posto da titolare in difesa, insieme all'altro ex Danilo D'Ambrosio che dovrebbe essere recuperato per la sfida. Nessun cambio a centrocampo per Nesta, che si affiderà ad Alessandro Bianco e Kacper Urbański in mediana con Pedro Pereira e Georgios Kyriakopoulos ad agire sulle fasce.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA