Serie A: Bologna-Milan 2-1 DIRETTA e FOTO

Bologna-Milan 2-1



Si gioca il recupero della nona giornata di Serie A. Il match venne rinviato lo scorso ottobre a causa dell'alluvione in Emilia.

Il Bologna FC 1909 devolverà la metà dell'incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan di questa sera alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana per sostenere le famiglie colpite dall'alluvione del 19 ottobre 2024. Notizia, già anticipata a ottobre scorso, accolta positivamente dal sindaco Matteo Lepore che ringrazia società e presidente Joey Saputo per "un gesto di solidarietà e vicinanza molto importante".

