Coppa Italia, in campo Juventus-Empoli 0-1 LIVE

In campo per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio c'è Juventus-Empoli 0-1 LIVE.

Gol di Maleh al 24'.

La vigilia:

Due coppe sono andate tra il fallimento Champions e la delusione in Supercoppa, ma ora la Juve ha un'altra competizione dove l'obiettivo è andare il più avanti possibile. La gara secca contro l'Empoli da disputare all'Allianz Stadium mette in palio il pass per la semifinale di Coppa Italia, domani sera allo Stadium, Thiago Motta ha mille motivi per non sbagliare l'appuntamento. Da una parte c'è da riscattare le precedenti eliminazioni, dall'altra si vuole proseguire la striscia positiva del campionato, infine all'orizzonte ci sarebbe una doppia sfida speciale per l'italo-brasiliano: il tabellone, infatti, mette di fronte la vincente contro il Bologna.



Anche gli incroci sorridono ai bianconeri che sulla propria strada hanno sempre trovato una squadra sfavorita nel suo confronto, dal momento che Locatelli e compagni hanno già eliminato il Cagliari, ora si trovano i toscani che hanno superato la Fiorentina al 'Franchi' e poi eventualmente i rossoblu reduci dall'impresa a Bergamo. Si tratta di un'occasione da non fallire, anche perché la Juve è campione in carica della Coppa Italia e vuole difendere la coccarda sul petto, ultima eredità dell'epoca Allegri.

Alla Continassa proseguono le prove di formazione, l'idea di Thiago Motta è quella di un turnover ragionato dal momento che ormai i bianconeri non avranno altri impegni infrasettimanali. E poi la situazione in infermeria non permette grandi rotazioni: dopo lo stop per Savona, il quale ne avrà per un paio di settimane, sono arrivate altre brutte notizie da Douglas Luiz.

"Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra" ha annunciato il club, con il brasiliano che è stato fermato dal quarto problema muscolare della stagione e non sarà a disposizione per una ventina di giorni.

Anche Cambiaso non è al meglio e va gestito, così come rimangono fermi ai box Kalulu e i lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Ecco perché si aprono le porte per un posto da titolare per Rouhi, svedese classe 2004, pronto a partire dall'inizio sulla corsia mancina. Kelly sarà confermato al centro della difesa, per Gatti è previsto un turno di riposo dopo un lungo tour de force: senza altri centrali di ruolo, Thiago Motta pensa di adattare Locatelli nel quartetto completato da Weah.

A centrocampo è favorita la coppia formata da Thuram e Koopmeiners, sulla trequarti si rivedranno Nico Gonzalez e Mbangula con il ballottaggio tra Conceicao e Yildiz. E, anche davanti, è apertissima la sfida tra Vlahovic e Kolo Muani: è ancora complicato vederli uno al fianco dell'altro, più probabile immaginare una staffetta tra bomber.

