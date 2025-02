Serie A: in campo Empoli-Atalanta 0-1 DIRETTA e FOTO

Atalanta avanti ad empoli al 27' grazie all'autogol di Gyasi

"Se Gasperini vorrà andare via ce ne faremo una ragione". Parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta prima del match dei bergamaschi a Empoli a proposito del tecnico piemontese che alla vigilia del match che ha escluso di rinnovare il proprio contratto con il club: "Siamo in una posizione di classifica fantastica e vogliamo raccogliere il più possibile a cominciare da oggi - ha detto Percassi - Siamo insieme a Gasperini da 9 anni, per il rapporto e il confronto che c'è con lui del futuro parleremo a fine stagione. Se la sua volontà sarà non rinnovare, lo capiremo, ce ne faremo una ragione"





