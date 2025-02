Serie A: in campo Parma-Bologna 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Parma-Bologna 0-0 DIRETTA e FOTO



"Sono sorpreso e onorato dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. I primi giorni sono impegnativi, sembra di essere in un frullatore ". Sono le prime parole di Cristian Chivu, neo allenatore del Parma, nel giorno della presentazione alla stampa. Il tecnico subentrato dopo l'esonero di Fabio Pecchia ha poi spiegato: "Qui ci sono giovani di qualità e il mio compito è di farli crescere, la squadra è valida ma in questo momento deve ritrovare coraggio e autostima che mancano a causa dei risultati. Arrivo dal settore giovanile - aggiunge Chivu - Parma è il massimo per me in questo momento". "Cristian è la nostra prima scelta, impersonifica tutto quello che cercavamo in un allenatore, anche considerando che a soli 21 anni era leader in una squadra come l'Ajax", questa l'accoglienza del presidente Kyle Krause.

