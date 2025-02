Europa League: Roma-Porto 3-2, giallorossi agli ottavi

La Roma batte il Porto 3-2 (2-1) nel ritorno dei play off di Europa League e si qualifica agli ottavi, dopo l'1-1 dell'andata. I gol nel primo tempo al 27' di Samu, al 35' e 39' di Dybala. Nel secondo tempo al 38' di Pisilli, al 50' autogol di Rensch.

Domani il sorteggio Uefa a Nyon, la Roma incrocera' agli ottavi la Lazio o l'Athletic Bilbao

LA CRONACA





90+6'GOL! Roma-PORTO 3-2! Autorete di Rensch. Cross basso e teso dalla destra di William Gomes, Rensch viene sbilanciato da Aghehowa e finisce per insaccare la palla alle spalle di Svilar.



83'GOL! ROMA-Porto 3-1! Rete di Pisilli! Dybala apre a sinistra per Angelino, lo spagnolo alza la testa e serve Pisilli con un crosso basso e teso che il giovane giallorosso deposita in rete in allungo. Giallorossi con un piede e mezzo agli ottavi di finale.



39'GOL! ROMA-Porto 2-1! Rete di Paulo Dybala! Manu Koné trova l'argentino rasoterra in area, bravissimo a freddare Diogo Costa col mancino sul primo palo. Roma in vantaggio!



35'GOL! ROMA-Porto 1-1! Rete di Paulo Dybala! Dybala chiede e ottiene la sponda di Shomurodov, poi batte Diogo Costa con l'esterno sinistro da distanza ravvicinata. Esplode l'Olimpico dopo il gol del pareggio.



27'GOL! Roma-PORTO 0-1! Rete di Samu Aghehowa. Svilar sbaglia il servizio per Paredes al limite dell'area giallorossa, ci prova Fabio Vieira dalla distanza, poi Aghehowa gonfia la rete con una rovesciata perfetta che non lascia scampo al portiere giallorosso.







FOTO | Le immagini della partita

