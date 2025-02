Champions League, in campo Milan-Feyenoord 1-1 DIRETTA

In campo Milan-Feyenoord 1-1 DIRETTA

Milan-FEYENOORD 1-1 al 73'! Rete di Julián Carranza! Azione prolungata degli olandesi, con Bueno che fa partire un gran cross sul secondo palo nella zona tra Pavlovic e Bartesaghi, dove Carranza colpisce di testa indisturbato e batte Maignan. Feyenoord ora avanti di un gol nella doppia sfida.

MILAN IN 10, ESPULSO THEO HERNANDEZ AL 51'! Secondo giallo per simulazione nei confronti del francese. Rossoneri si assestano sul 4-4-1: Musah scala sulla fascia sinistra di difesa, mentre Joao Felix affianca Reijnders in mezzo al campo.

SI SALVA IL FEYENOORD al 48'! Uno-due splendido tra Leao e Theo Hernandez, che crossa basso dal fondo, trovando la chiusura in collaborazione tra Hancko e Wellenreuther. L'azione non si conclude e il pallone arriva sulla destra, nella zona di Walker, che controlla e calcia di destro a incrociare. Wellenreuther si distende e blocca a terra.

CHE OCCASIONE PER LEAO al 43'! Gran lancio di Joao Felix per l'inserimento del numero 10 che, a tu per tu con Wellenreuther, prova a sorprenderlo cercando di calciargli sotto le gambe. Il portiere del Feyenoord resta freddo e respinge.

DOPPIA PALLA GOL PER IL MILAN al 23'! Theo Hernandez serve al limite dell'area Joao Felix, che controlla e calcia forte con il destro. Wellenreuther respinge proprio nella zona di Theo Hernandez, che conclude di controbalzo, scheggiando il primo palo.

OCCASIONE PER JOAO FELIX al 18'! Gimenez verticalizza per l'inserimento di Joao Felix, che controlla, entra in area e calcia con il sinistro, ma alza troppo la conclusione.

MILAN-Feyenoord 1-0 al 1'! Rete di Santiago Giménez! Corner battuto corto per Pulisic, che crossa sul secondo palo per Thiaw. Sponda aerea del tedesco, che trova il tap-in vincente di Gimenez. Doppia sfida subito in parità.

"Siamo il Milan, dobbiamo continuare a portare risultati e scrivere la storia. Con il Feyenoord è come una finale":

Zlatan Ibrahimovic, con la solita fame di vittorie, ricorda ai rossoneri l'importanza del match a San Siro. C'è il Feyenoord e non si può sbagliare, si può solo vincere. La prestazione deludente dell'andata ha complicato la qualificazione e preoccupato soprattutto per l'atteggiamento, ma Ibra è convinto che tutto sarà diverso e San Siro farà la sua parte: "I nostri tifosi sono importanti. Loro hanno avuto il vantaggio dei loro tifosi a Rotterdam. Sarà una partita molto diversa con 80mila milanisti, non solo quelli allo stadio ma anche quelli fuori. Spingeranno la squadra, poi chi va in campo deve prendere questa carica per fare il più possibile ed essere pronti".

