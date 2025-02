Champions League: eliminata l'Atalanta, a Bergamo il Brugges vince 3-1

L'Atalanta è stata eliminata dalla Champions League, battuta ai playoff dal Bruges. Dopo il successo per 2-1 all'andata, i belgi hanno vinto 3-1 a Bergamo, qualificandosi così per gli ottavi di finale. LA CRONACA

GOL e MOMENTI CLOU

RIGORE SBAGLIATO - Al 61' il portiere del BRugge para un rigore calciato da Lookan



ATALANTA - Brugge 1-3 Al 48' impatto immediato del nuovo entrato Lookman, che piazza alle spalle di Mignolet il cross basso di Zappacosta!

Atalanta-BRUGGE 0-3 al 48'! Rete di Jutgla! Dopo il doppio palo della Dea, ripartenza spietata del Brugge che trova la terza rete con il gran tiro in controbalzo dal limite di Jutgla che buca ancora Carnesecchi!

È un disastro il primo tempo dell'Atalanta. La Dea viene colpita a freddo dalla rete di Talbi e accusa il colpo, subendo il raddoppio a firma ancora dell'esterno dei belgi. La squadra di Gasperini aumenta i giri del motore e nel finale sfiora il gol con il doppio palo colpito prima da Zappacosta e poi da Cuadrado, ma sul capovolgimento di fronte il Jutgla sigla il 3-0 mettendo una mezza ipoteca sulla qualificazione

DOPPIA CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ATALANTA al 48'! Zappacosta colpisce il palo sull'assist di Ederson, Mignolet respinge il successivo tentativo e poi ci prova Cuadrado ma anche in questo caso il palo salva il Brugge!

Atalanta-BRUGGE 0-2 al 27'! Doppietta di Talbi! Grandissimo numero di Jashari che appoggia al centro per Tzolis, Carnesecchi si supera con un grande intervento ma non può nulla sul tap in di Talbi. Adesso è durissima per la Dea

ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'ATALANTA al 17'! Cross di Cuadrado dalla destra, grande inserimento di Retegui che colpisce al volo e insacca! Zwayer però ravvisa subito la posizione irregolare dell'ex Genoa

Atalanta-BRUGGE 0-1 al 3'! Rete di Chemsdine Talbi! Vaneken verticalizza per Jutgla, il quale al limite dell'area allarga verso Talbi che in diagonale batte Carnesecchi!

I



Riproduzione riservata © Copyright ANSA