Serie A: Genoa-Venezia 0-0 DIRETTA e FOTO

A 149 giorni dal gravissimo infortunio subito allo stadio Penzo nella sfida dell'andata con il Venezia, il centrocampista ucraino del Genoa Ruslan Malinovskyi è tornato tra i convocati, proprio stasera contro lo stesso Venezia. Malinovskyi aveva subito la frattura del perone e la lussazione dell'articolazione della caviglia destra ed era stato operato il giorno seguente l'infortunio avvenuto il 21 settembre scorso. Tornato ad allenarsi in gruppo ormai da qualche settimana il giocatore è stato inserito oggi nella lista dei 25 elementi convocati per il posticipo di questa sera che vedrà il Genoa affrontare al Ferraris il Venezia nella gara di ritorno. Tra i convocati da segnalare anche il rientro di Cornet, che si era fermato a fine primo tempo contro la Fiorentina per una lieve distrazione muscolare, mentre è ancora indisponibile il difensore Otoa, arrivato nel mercato di gennaio dal campionato danese che era però fermo dai primi di dicembre per la sosta invernale. Non rientra tra i convocati per scelta tecnica, come ormai succede dalla sfida con la Roma del 17 gennaio scorso, Mario Balotelli che è sceso in campo l'ultima volta il 21 dicembre scorso giocando 7' contro il Napoli.

