Serie A: urlo Conceicao, il derby d'Italia è della Juventus CRONACA e FOTO

JUVENTUS - Inter 1-0! Al 76' rete di Francisco Conceição. Kolo Muani in area cerca di liberarsi prima con una veronica poi con un tocco di fino, palla che arriva al compagno che batte Sommer.

"Nella ripresa abbiamo avuto un'energia diversa, il primo tempo è stato complicato contro una squadra molto forte che gioca bene a calcio ma l'abbiamo rispettata troppo. Nel secondo tempo abbiamo giocato di più a calcio": così, ai microfoni di Dazn, l'allenatore della Juventus, Thiago Motta. "Le vittorie danno fiducia e consapevolezza, bisogna meritare per arrivarci - ha aggiunto - Nel primo tempo non lo meritavamo, l'Inter è stata superiore. Non credo alla fortuna, questi ragazzi danno tutti e si impegnano al massimo. Stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro, arrivando al nostro obiettivo".

Simone Inzaghi

"E' una sconfitta pesante, ma diversa da Firenze: dobbiamo cambiare marcia e non fare proclami, possiamo ancora arrivare lontano": così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta contro la Juventus. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo con coraggio e tecnica, ma purtroppo non abbiamo concretizzare - l'analisi dell'allenatore - e quando stavamo ritrovando le distanze, ha segnato Conceicao: quel gol ha spostato gli equilibri, dobbiamo cambiare marcia negli scontri diretti perché è un dato di fatto". Il sorpasso al Napoli è fallito: "Siamo secondi e vorremmo essere primi, ma non servono i proclami e dobbiamo soltanto lavorare" conclude in conferenza stampa. Henrikh Mkhitaryan non nasconde la delusione per il tonfo subito allo Stadium: "E' una sconfitta che fa male, è difficile da spiegare e non sappiamo che cosa ci stia capitando - dice il centrocampista nerazzurro - perché l'anno scorso vincevamo quasi sempre, ora facciamo fatica con le grandi squadre: purtroppo non siamo stati lucidi per 90 minuti ma soltanto per 45 e per un pezzetto della ripresa, non è sufficiente per vincere". L'armeno ha parlato di "Inter ingiocabile" quando si esprime su certi livelli: "E lo dirò ancora perché ho fiducia nei miei compagni, anche oggi lo siamo stati nel primo tempo - continua in conferenza stampa - e avremmo potuto segnare almeno due o tre gol: purtroppo non l'abbiamo sbloccata, ma i nostri obiettivi non cambiano e dobbiamo solo ripartire".

E' Conceicao a decidere il derby d'Italia, la Juve batte l'Inter e si conferma nel momento migliore della stagione. Thiago Motta trova il poker di successi tra campionato e Champions, Inzaghi non riesce nella missione di sorpassare il Napoli e ora è a due punti dalla vetta. Il bianconero ne cambia quattro rispetto al primo atto dei play-off di Champions contro il Psv, con Kelly, Locatelli e Yildiz che finiscono in panchina, oltre all'infortunato Douglas Luiz. Come terzino si rivede Savona a completare la linea con la coppia Gatti-Veiga e Weah a destra, in mediana ci sono Thuram e Koopmeiners, a sostegno del confermato Kolo Muani agiscono Conceicao, capitan McKennie e Nico Gonzalez. Inzaghi ripropone Acerbi al centro del terzetto formato da Pavard e Bastoni, a centrocampo giocano i soliti big e in attacco viene scelto Taremi al fianco di Lautaro. Il Thuram nerazzurro recupera per la panchina, prima del riscaldamento è protagonista di un lungo dialogo e un affettuoso abbraccio con il fratello Khephren, rivale per una notte sul prato dello Stadium con papà Lilian ad osservare dalle tribune.

La sfida si apre con uno scivolone di Pavard che non viene sfruttato da Nico Gonzalez, poi l'Inter prende il comando del gioco e fa tanto possesso palla, con la Juve che però chiude tutti i buchi. Intorno al 20', ecco la prima doppia fiammata: Di Gregorio è reattivo sulla rovesciata di Taremi e Dumfries spreca l'ottimo cross di Lautaro, dall'altra parte Sommer risponde con qualche brivido sui due tentativi mancini di Nico Gonzalez e di Conceicao. I bomber, invece, si vedono alla mezz'ora, quando Lautaro "mastica" un destro da una buona posizione e Kolo Muani sfiora la traversa con deviazione di Pavard. Ed è ancora il capitano nerazzurro, al 35', a divorarsi il vantaggio sull'ottimo cross rasoterra di Dumfries. L'olandese è un treno sulla destra e vince in continuazione i duelli con Savona, così nel finale di primo tempo fa esplodere il destro e colpisce il palo. La Juve si salva nonostante le sofferenze, ad inizio ripresa prova a mandare un messaggio con il sinistro di Veiga bloccato da Sommer.

Thiago Motta sostituisce Savona con Cambiaso, al rientro dopo quasi un mese, e Inzaghi risponde con Zalewski, Carlos Augusto e Thuram. Di Gregorio fa un miracolo (aiutato dal palo) su Dumfries ma a gioco fermo, al 74' la sfida si sblocca: Cambiaso crossa, i nerazzurri non riescono a spazzare e Kolo Muani, con una giocata nello stretto, trova Conceicao che di sinistro infila Sommer. L'Inter accusa il colpo e rischia il tracollo, salvata da Dumfries che sulla linea respinge il sinistro a botta sicura di Koopmeiners. Inzaghi prova l'assalto finale inserendo Zielinski e Correa, lo Stadium riserva lo standing ovation a Conceicao sostituito da Yildiz. Il pallone del possibile 1-1 capita sulla testa di Thuram, che però non impatta al meglio sul cross di Zalewski. E anche l'ultima girata volante del francese, in pieno recupero, finisce fuori. Lo Stadium esplode per la quarta vittoria di fila della Juve, ora la testa dei bianconeri sarà tutta sul ritorno dei play-off di Champions in casa del Psv. L'Inter, invece, fallisce il sorpasso sul Napoli e colleziona la seconda sconfitta esterna consecutiva.

