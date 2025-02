Serie A: Juventus-Inter 0-0 DIRETTA e FOTO

Juventus-Inter 0-0 in campo per la 25esima giornata di Serie A

Thiago Motta

"È una gara sentita da tutti, in campo si sente che c'è qualcosa in più: è un privilegio": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il derby d'Italia contro l'Inter in programma domani sera all'Allianz Stadium. "Siamo stati insieme a cena con la squadra, abbiamo scelto il ristorante per stare in un ambiente diverso da quello dove lavoriamo - continua sulla cena di squadra con i bianconeri al gran completo - e abbiamo parlato di tante cose: ci sono domeniche o sabati che passiamo tutto il giorno insieme, ma anche questo è un privilegio per tutti".

Simone Inzaghi

"Che sia solo l'Inter obbligata a vincere sono valutazioni. Noi abbiamo ambizioni e desideri e abbiamo lo scudetto sul petto. Cercheremo di difenderlo con tutte le nostre forze". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Sappiamo tutti cosa rappresenta Juve-Inter per la società e la tifoseria. Il momento è delicato, sappiamo che dobbiamo fare un'ottima partita. La Juve è squadra di qualità, si è rinforzata con il mercato, ha un ottimo allenatore che stimo molto e viene da 3 vittorie consecutive - ha aggiunto -. Gli scontri diretti valgono tanto in questo periodo. Sappiamo che li faremo tutti in trasferta, quindi dovremo alzare il nostro livello. Negli scontri diretti non abbiamo portato a casa punti importanti, abbiamo fatto buone gare negli scontri diretti ma non perfetti".

