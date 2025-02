Serie A: Milan batte Verona 1-0 CRONACA e FOTO Decide Gimenez al 59'

Milan-Verona 1-0 Nel match valido per la 25esima giornata di campionato

GOL



MILAN-Verona 1-0 - Al 59' rete di Gimenez. L'azione parte da un'intuizione dello stesso del mesicano, assist di Leao, e il neo attaccante rossonero insacca di testa a porta vuota.

Milan-Hellas Verona

Milan-Hellas Verona

IL LIVE

I COMMENTI A FINE GARA

"Sono molto contento, è quello che sognavo. I miei compagni mi hanno aiutato a segnare, la cosa più importante era la vittoria": lo dice Santiago Gimenez dopo il suo primo gol segnato a San Siro che vale per il Milan la vittoria sul Verona. Martedì per i rossoneri ci sarà la sfida di ritorno contro il Feyenoord. "Sarà difficile. Vogliamo passare il turno - promette il messicano a Sky -, siamo il Milan e siamo pronti per dare il meglio di noi. Joao Felix? Ci intendiamo bene in campo. Io gli ho già fatto un assist, ora tocca a lui", racconta con un sorriso.

Serie A; AC Milan-Hellas Verona FC

LA PARTITA

Il Milan torna a sorridere dopo il ko in Champions League, battendo 1-0 il Verona a San Siro. Il gol è di Gimenez, il primo nel suo nuovo stadio, confezionato da due passaggi di fino di Jimenez e Leao, subentrati nella ripresa. Contava vincere e il Milan si assicura i tre punti anche se la prestazione non è irresistibile. Contava vincere anche perché martedì c'è la partita da dentro o fuori in Champions League col Feyenoord e un successo in campionato dà morale all'ambiente dopo la delusione di Rotterdam e certifica la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo cinque mesi. Ora il quarto posto è lontano cinque punti. Al Verona - peggior difesa del campionato - va il merito di aver resistito fino alla mezz'ora della ripresa, senza faticare neppure tanto per tutto il primo tempo. Sergio Conceiçao cambia ancora e sorprende ancora.

AC Milan-Hellas Verona FC

E' la 13/a formazione in tredici partite. Questa volta, dopo il flop europeo dei quattro giocatori davanti, il tecnico portoghese punta tutto sui nuovi. E' debutto da titolare per Sottil, che è in supporto della punta Gimenez insieme a Joao Felix e Musah. Ovviamente confermato Walker terzino destro. Insomma, la quasi totalità della campagna acquisti invernale gioca titolare contro il Verona, a discapito tra gli altri di Pulisic e Leao. Ma il primo tempo non regala grandi emozioni. Qualche sospiro arriva in realtà da due imprecisioni di Maignan: una palla non trattenuta al primo tiro del Verona, un'uscita solo accennata e poi ritratta che per fortuna non ha conseguenze. Però Maignan non sembra pienamente sereno e in forma. Per il primo squillo rossonero - questa sera con la quarta maglia verde e nera che ai tifosi ricorda troppo il Venezia - bisogna aspettare il 25'. Conclusione da fuori di Reijnders ma Montipò si fa trovare pronto. Il portiere del Verona fa buona guardia anche qualche minuto più tardi con l'insidioso tiro cross di Joao Felix. Al 33' la gioia per gol di Gimenez si spegne in gola, perché il diagonale preciso ad anticipare il difensore, viene annullato per fuorigioco del messicano. Ma l'occasione più grande, la palla per sbloccare la partita il Milan la confeziona allo scadere del recupero del primo tempo, cross al centro di Gimenez ma Musah in corsa spara alto.

Serie A; AC Milan-Hellas Verona FC

Poche cose degne di nota, per il resto nel primo tempo il Milan è lento e prevedibile. Ha il 73% di possesso palla ma le azioni da gol sono pochissime. Gimenez si impegna ma gli manca il gol, Sottil non entra mai in partita. Così ad inizio ripresa per dare più spinta sulle fasce, Conceiçao richiama Sottil per Leao e Walker per Jimenez. Il ritmo del Milan aumenta, anche l'aggressività. Ma c'è sempre un po' di confusione nell'ultimo passaggio e manca efficacia. Al 23' Conceiçao sostituisce Fofana con Pulisic. E la seconda occasione per sbloccare la partita arriva ancora dai piedi di Musah che sfiora l'incrocio dei pali con una gran botta da fuori area. Il Verona si limita a difendere e il Milan dopo tanti tentativi, riesce a far breccia nella densità del Verona con una scucchiaiata a scavalcare di Jimenez, raccoglie Leao che mette in mezzo per Gimenez superando Montipò e il messicano deve solo accompagnare in porta. Primo gol a San Siro per il nuovo acquisto del Milan che nel festeggiare sotto la Sud dà i meriti all'esterno portoghese. I tifosi festeggiano, tirano un sospiro di sollievo e sperano che la vittoria sia di buon presagio per martedì. Ma servirà comunque ben altra prestazione contro il Feyenoord.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA