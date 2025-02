Serie A: Fiorentina-Como DIRETTA e FOTO

Serie A: in campo domenica alle 12:30 Fiorentina-Como DIRETTA e FOTO

La vigilia. "Sarà una Fiorentina diversa senza Kean. Sostituire lui non è semplice per le sue caratteristiche uniche. Ci sono alternative come Zaniolo, Beltran, Gudmundsson e Caprini, ma nessuno ha le stesse doti. Il Como ha messo in difficoltà tante grandi squadre. Hanno coraggio, tecnica, qualità e identità. Bisognerà fare una buonissima fase difensiva. Dovremo avere grande rispetto di loro. Noi penseremo a fare la nostra partita, difendendoci bene ma anche facendo male davanti. Vogliamo fare una grande prestazione, fare punti contro un Como che verrà qui per fare punti". Così l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Paladino, in vista della gara contro il Como di domenica al Franchi alle 12.30, dove dovrà fare a meno del proprio centravanti per squalifica. Proprio a partire dalla partita contro la formazione di Fabregas, la Fiorentina disputerà sette partite, tra campionato e Conference League, che potrebbero delineare il futuro stagionale di Gudmundsson e compagni: "Vogliamo farle tutte al massimo. Non so se le faremo perfette, perché c'è stato il mercato, nuovi innesti, cambiamenti. Dopo queste gare potremo capire per quali obiettivi potremo lottare - ha sottolineato l'allenatore dei viola -. La squadra sta bene. Le prossime tre gare saranno sicuramente molto importanti, lo sappiamo. Vogliamo dare un segnale forte a noi stessi, al nostro campionato, più che agli altri".

