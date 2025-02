Serie A: Bologna-Torino 3-2

Partita pazza al Dall'Ara: il Bologna riprende la rincorsa all'Europa battendo per 3-2 in rimonta, all'ultimo respiro, il Torino, grazie a un'autorete di Biraghi, che su tiro di Castro trova la deviazione decisiva. Bologna, avanti, con Ndoye, il Toro ribalta i padroni di casa con Vlasic ed Elmas.

La squadra di Italiano non molla e mette la freccia con un rigore di Ndoye, poi c'è l'autorete al 90', quando sembrava finita con la seconda frenata dopo il pareggio di Lecce. Invece, arriva l'episodio che svolta le prospettive rossoblù e condanna il Torino al primo ko di questo 2025. Cerca la terza vittoria consecutiva, il Bologna, che ha nella vittoria l'unico risultato a disposizione per riprendere la rincorsa all'Europa dopo il pareggio di Lecce. Cerca una scossa il Torino, imbattuto nel 2025 come i rossoblù.

Al Dall'Ara si affrontano due squadre in emergenza: granata senza Ricci, Ilic e Tameze, rossoblù privi di Ferguson, Odgaard e Pedrola e con Orsolini in panchina, al rientro dopo tre settimane di stop. Il Bologna parte forte: Castro anticipa Coco in area ma spedisce fuori il tocco sotto misura. Pobega ci prova da fuori al decimo, ma Milinkovic-Savic c'è. Al 12' Fabbri indica il dischetto per un contatto tra Linetty e Ndoye, dopo una bella azione orchestrata da Freuler e Dominguez: la revisione Var rivela però che è lo svizzero a toccare la gamba del centrocampista granata e il fischietto torna sui suoi passi. Sale il pressing rossoblù e produce i frutti sperati, perché al 20' Freuler recupera palla su Adams, Pobega llancia Ndoye, che brucia Coco e Milinkovic in uscita: vantaggio dei padroni di casa, che con Pobega eCastro avrebbero anche i palloni del 2-0: niente da fare.

Gol sbagliato, gol subito: anche perché dietro Lucumi e Beukema ballano e concedono tre occasionissime in contropiede: Adams si vede deviato in angolo a tu per tu il tiro, poi sbaglia la rifinitura per Karamoh, con il solo Lucumi a contrastarlo. Il terzo tentativo è quello buono per il pareggio: Adams lancia Maripan, che in proiezione offensiva trova Vlasic: il croato non sbaglia. Nella ripresa il Bologna prova a ripartire, ma sono i cambi di Vanoli a far la differenza: entra Elmas, che con tunnel e tocco sotto si libera di Beukema e segna il vantaggio ospite al minuto 20. Dura poco però,perché il Bologna carica a testa bassa e cinque minuti dopo pareggia: lancio di Miranda per Pobega, Casadei con eccessiva irruenza abbatte Pobega, abile a prendere posizione, cercando l'intervento di testa. Castro va sul dischetto cercando di rifarsi su Milinkovic, che gli parò un rigore all'andata: Italiano però interviene e chiede che a calciare sia Ndoye, che non sbaglia e segna la seconda doppietta stagionale dopo quella al Venezia. Ndoye, su lancio di Casale, ha pure la palla per la tripletta: brucia Coco, ma a tu per tu spedisce fuori.

E' un match dalle mille emozioni e ribaltamenti di fronte, che cambia e ricambia padrone e a cinque dal termine è Adams ad avere sul destro il colpo da tre punti, ma Skorupski si salva in angolo e a due minuti dal triplice fischio è Freuler a spedire fuori il colpo di testa sottomisura. Ma non è finita: sull'ultimo ribaltamento, Castro tenta un tiro-cross diretto fuori, Masina e Biraghi sono incerti e quest'ultimo spiazza Milinkovic. Il Bologna vince e riprende la rincorsa all'Europa.



