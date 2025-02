Europa League, in campo Porto-Roma LIVE

In campo dalle 21 c'è Porto-Roma 0-0 LIVE, andata degli spareggi di Europa League

LA VIGILIA:

E' un playoff di Europa League che potrebbe essere la svolta della stagione per entrambe le squadre, quello tra Roma e Porto che vivrà domani i suoi primi 90' allo stadio 'Do Dragao'. I giallorossi di Claudio Ranieri hanno preso un buon abbrivio in campionato e la recente tradizione positiva nei tornei continentali è un ulteriore stimolo per dare il massimo per raggiungere gli ottavi, tanto più che la squadra sarà a ranghi completi col rientro di Hummels e Paredes e l'unico assente, per un problema fisico, sarà il neo arrivato Rensch. Il tecnico prevede comunque una sfida difficile e in conferenza stampa ha invitato i suoi "ad essere super concentrati perché mi aspetto a un Porto arrembante, sorretto dai propri tifosi. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, con grande intensità, con grande naturalezza. Dobbiamo fare una partita fuori casa e una fuori, ma io voglio una Roma che giochi sia fuori sia in casa alla stessa maniera".



"Il Porto è una squadra che fa un ottimo possesso di palla, ha grande qualità tecnica, pressa molto e vuole riconquistare palla immediatamente, per cui dovremo fare veramente una gran partita - ha aggiunto il tecnico giallorosso -. Di certo, domani faremo il nostro gioco cercando di creare al Porto i problemi che sappiamo creare alle avversarie". Questi playoff, ha sottolineato poi anche Ranieri, saranno importanti perché "entrambe le squadre sono al di sotto di quello che sono Roma e Porto. Chi passa il turno prenderà autostima, convinzione e voglia di andare più avanti possibile".

L'allenatore dei portoghesi, il 40enne argentino Martin Anselmi arrivato a Porto un paio di settimane fa, ha detto di puntare tutto sulla partita di domani: "La prima gara è fondamentale - le sue parole in conferenza stampa -. Pur essendo un spareggio da 180 minuti, i secondi 90 sono condizionati dai primi. Non mi piace pensare che la testa di serie abbia un vantaggio - ha continuato, riferito al fatto che i giallorossi giocheranno il ritorno in casa -. L'importante è vincere. Dal mio arrivo - ha aggiunto - ho visto dei progressi e me ne aspetto altri domani. Qui c'è tanta voglia di migliorare e questo non ha prezzo per un allenatore".

Anselmi si è detto onorato di trovarsi di fronte ad un allenatore come Ranieri: "Quando avevo 12 anni guardavo il suo Valencia, è un tecnico che ha enorme esperienza, poterlo incontrare di persona è motivo di orgoglio per me". In conferenza stampa era presente anche Tiago Djaló, in prestito dalla Juve. Il difensore ha dichiarato che Anselmi "ha portato più energia alla squadra, noi dobbiamo solo preoccuparci di fare bene il nostro lavoro, ma abbiano la qualità per vincere domani".

