Champions League, in campo Feyenoord-Milan DIRETTA

In campo c'è Feyenoord-Milan 1-0 DIRETTA, andata dei playoff validi per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Gol di Paixao al 4'.

LA VIGILIA:

Sergio Conceiçao non si sbottona, non svela piani di formazione in vista della prima sfida contro il Feyenoord. In parte lo dice, sottolineando di non avere molto margine di manovra, tra assenze e squalifiche, ma nel dettaglio non fa nomi. E' troppo importante per il Milan non regalare informazioni. "Domani è speciale per tutti. Abbiamo una partita importante, per colpa nostra siamo qua. Ci vogliamo prendere questa responsabilità. A Zagabria non è stata per niente una buona gara. Dobbiamo dare una risposta su dove vogliamo arrivare. Non abbiamo tante soluzioni, abbiamo 15 giocatori di movimento, poi Camarda e Bartesaghi. Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao fanno parte della lista. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà. Gli allenatori devono trovare soluzioni, questi quattro sono in lista e domani vediamo", resta criptico l'allenatore portoghese. Sono le due partite più delicate dal suo arrivo al Milan. La mancata qualificazione diretta agli ottavi ha generato la grande rivoluzione che ha portato all'arrivo tra gli altri di Walker, Gimenez (il grande ex della sfida) e Joao Felix.

Quindi il doppio confronto contro la squadra olandese non può che essere vinto. Conceiçao si era lamentato della differenza nei cambi contro la Juve e gli sono state date alternative valide, "una seconda squadra", come ha sottolineato Ibrahimovic. Ora si deve centrare la qualificazione. E' possibile che al De Kuip scendano in campo titolari i quattro giocatori offensivi: Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic. Un Milan a trazione anteriore che dimostri però di avere anche equilibrio. Non ci sarà Musah, squalificato dopo il rosso ingenuamente rimediato contro la Dinamo Zagabria. "Ci conosciamo meglio ora - spiega Conceiçao - i giocatori conoscono meglio ciò che voglio. Collettivamente siamo una squadra più forte, più vicini a ciò che voglio io. Ogni partita che passa saremo più forti".

Bisognerà capire anche come il Feyenoord gestirà il cambio di guida tecnica. Ha esonerato solo qualche ora fa l'allenatore Brian Priske. Il quinto posto in Eredivise è troppo poco per le ambizioni del club. "Il cambiamento di staff tecnico crea motivazioni diverse nel gruppo. È una partita di Champions - mette in guardia Conceiçao -, storicamente una partita difficile giocare in Olanda col Feyenoord. Ci ho giocato tre anni fa col Porto. È un ambiente difficile, tosto, caldo. Anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo anche noi giocatori fuori. Ci sono 17 giocatori di movimento a disposizione. La storia della partita la faremo noi, la strada della partita dipende da quello che facciamo. Se entriamo con l'atteggiamento giusto e quello che abbiamo preparato allora sicuramente su questo c'è probabilità di fare un buon risultato". L'approccio, l'atteggiamento, la voglia di vincere e riscattare la deludente prestazione di Zagabria. 180 minuti decisivi per il Milan che deve conquistare la terza vittoria consecutiva, per trovare quella costanza che gli è sempre mancata.

Probabili formazioni



Feyenoord (4-2-3-1): 22 Wellenreuther, 2 Nieuwkoop, 5 Smal, 8 Quinten Timber, 3 Beelen, 33 Hancko, 23 Hadj Moussa, 4 Hwang In-Beom, 27 Milambo, 14 Igor Paixão, 9 Ueda. (64 Ka, 16 Bueno, 15 Gonzalez, 20 Mitchell, 19 Carrillo. 17 Ivanusec) All.Bosschaart.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan;32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 79 Joao Felix, 10 Leao; 7 Gimenez. (57 Sportiello, 28 Thiaw, 90 Abraham, 21 Chukwueze, 46 Gabbia, 73 Camarda, 33 Bartesaghi) All. Conceiçao.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

