Champions League: la Juventus batte il PSV 2-1, decide Mbangula all'82' CRONACA e FOTO

Juventus batte PSV Eindhoven 2-1 LA CRONACA nella gara di andata dei playoff per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League



Juventus-PSV

I GOL

JUVENTUS-PSV 2-1 - All'82' nuovo vantaggio dei bianconeri con Mbangula



Juventus-PSV 1-1 - Al 56' pareggio di Perisic per gli ospiti

JUVENTUS- PSV Eindhoven 1-0 Al 34' McKennie porta in vantaggio la Juventus

Juventus FC- PSV Eindhoven

I COMMENTI A FINE GARA

"Abbiamo fatto un primo passo verso l'obiettivo degli ottavi di finale, è stata una gara equilibrata: il Psv gioca bene e ha una filosofia offensiva, al ritorno servirà un'altra grande prestazione": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata dei play-off di Champions League contro la formazione olandese. "Dobbiamo migliorare tanto, basti pensare che questa sera eravamo la squadra più giovane nella storia della Juve ad affrontare una partita di questo tipo - continua in conferenza stampa - e nel calcio conta tutto: la nostra realtà è che siamo giovani, di conseguenza senza l'esperienza delle altre squadre dobbiamo mettere più ritmo e maggiore dinamismo per compensare". E su Yildiz: "La sua sostituzione all'intervallo è stata una scelta tecnica" la risponda dell'allenatore.

Tra i migliori in campo c'è stato Weston McKennie: "E' stato un bel gol, ma per me è più importante la vittoria - dice l'americano che ha sbloccato la sfida contro il Psv - e in spogliatoio parliamo tanto di come ci rilassiamo dopo aver segnato: dobbiamo continuare a giocare con fiducia, piano piano miglioreremo ancora". Il centrocampista racconta l'azione della rete: "Oggi ero tranquillo perché in allenamento ne ho fatti tanti così - conclude McKennie, che si concede anche una battuta - e ho pensato di colpire qualcuno, ma è andata bene (ride, ndr)".

Anche l'altro marcatore bianconero, Samuel Mbangula, si presenta davanti a microfoni e telecamere: "Era importante vincere, sono felice per il gol ma anche convinto di poter fare molto meglio, non sono contento di come sono entrato - dice il classe 2004 a Sky - e sappiamo che, quando prendiamo gol, dobbiamo continuare a giocare come prima: con la qualità che abbiamo, se continuiamo a giocare, possiamo continuare a segnare e a vincere".

LA PARTITA

Juventus-PSV

La Juventus fa suo il primo atto contro il Psv: i bianconeri vincono 2-1 allo Stadium, McKennie e Mbangula regalano il successo con in mezzo la rete del momentaneo pareggio dell'ex interista Perisic. Thiago Motta trova per la prima volta tre vittorie di fila in stagione, la sua squadra dovrà però andare a conquistare il pass qualificazione tra una settimana in Olanda. L'italo-brasiliano lancia i nuovi acquisti: Veiga e Kelly sono i titolari in difesa, Kolo Muani vince ancora il ballottaggio con Vlahovic, Alberto Costa è fuori perché non in lista Champions. "Vogliamo tenerlo, con il Psg abbiamo ottimi rapporti e a fine stagione ne parleremo" spiega il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sulle strategie per l'attaccante francese, arrivato in prestito e autore di cinque gol nelle prime tre apparizioni. L'altra novità nella Juve di Thiago è l'esclusione di Koopmeiners, con Douglas Luiz al fianco di Locatelli e McKennie sulla trequarti tra Nico Gonzalez e Yildiz. Nel Psv gioca l'ex Inter Perisic, schierato nel tridente con De Jong e Lang. I ritmi iniziali dei bianconeri sono altissimi, specialmente quelli di Weah: l'americano ci prova prima con un tiro respinto in qualche modo da Benitez, poi con un cross per Kolo Muani che viene chiuso dalla difesa olandese.

Champions League: Juventus FC- PSV Eindhoven

Per un quarto d'ora la Juve pressa e riconquista subito il pallone, senza però riuscire a creare altri grossi pericoli alla squadra di Bosz. Così il Psv inizia a prendere fiducia, De Jong di testa le prende tutte e proprio da una sua sponda Flamingo ha un'occasione dal limite dell'area piccola, ma viene sbilanciato in modo regolare da Douglas Luiz e Di Gregorio si salva. La Juve cresce nuovamente nella seconda parte di primo tempo e, al 34', sfonda il muro olandese: Veerman rilancia corto, sulla deviazione di Kolo Muani serve un grande riflesso di Benitez ma il portiere non può nulla sul missile di McKennie, in gol proprio come nella sfida del maxi-girone. Thiago Motta lascia negli spogliatoi uno spento Yildiz e lancia Mbangula, proprio il belga ci prova subito sul cross di Weah e Flamingo respinge a pochi passi dalla linea. Al primo affondo del Psv, però, arriva il pareggio: l'azione comincia da Lang, il pallone carambola sui piedi di Perisic che beffa Kelly con il dribbling e Di Gregorio con un sinistro sul primo palo. I bianconeri protestano per un fallo di mano del 10 olandese, l'arbitro Siebert con ampi gesti mostra il petto e convalida l'1-1.

Champions League: Juventus FC- PSV Eindhoven

Thiago sceglie Conceicao per rialzare la Juve ma senza grandi risultati, così una decina di minuti più tardi inserisce anche Koopmeiners e Thuram. Di occasioni e di pericoli dalle parti di Benitez continuano a non vedersene, per gli ultimi 14' entra Vlahovic al posto di Kolo Muani. E' proprio il portiere del Psv, però, a combinarla grossa all'82': Conceicao crossa basso e lui respinge corto, arriva Mbangula per il tap-in e per il 2-1 che fa esplodere lo Stadium. E, nel recupero, Veiga deve chiudere su Til per blindare la vittoria. Tra una settimana i bianconeri si presenteranno ad Eindhoven con un gol di vantaggio, prima però c'è da affrontare il derby d'Italia in campionato contro l'Inter ancora in casa nel posticipo di domenica sera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA