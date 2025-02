Champions League: Juventus-PSV Eindhoven 1-1 DIRETTA e FOTO

Juventus-PSV Eindhoven 1-1 DIRETTA per la gara di andata dei playoff per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League



GOL

Juventus-PSV 1-1 - Al 56' pareggio di Perisic per gli ospiti



JUVENTUS- PSV Eindhoven 1-0 Al 34' McKennie porta in vantaggio la Juventus

LA VIGILIA

Kolo Muani

La Juventus è già stata in grado di battere brillantemente il Psv Eindhoven: il 17 settembre scorso, 3-1 per i bianconeri grazie alle reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez all'esordio in Champions League. Ora il confronto si replicherà su 180 minuti con il primo atto allo Stadium. "Ma non credo che la mia Juve sia favorita - preferisce subito chiarire Thiago Motta - e, anche se lo fosse, non conterebbe nulla: prima si può parlare e opinare, poi però ci sono due confronti da giocare e parlerà il campo".

A fine estate la sua era una squadra in costruzione, adesso è reduce da due vittorie consecutive e da un'autostima in forte crescita: "A Como abbiamo mostrato la qualità della resilienza, andando a vincere senza giocare bene, ed è un punto positivo ma non può essere la strada giusta - riflette l'allenatore - e contro il Psv servirà una prestazione più completa: a settembre abbiamo sofferto la loro pressione e il loro possesso palla, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione per centrare l'obiettivo che è il passaggio del turno".

Da una parte si esalta Kolo Muani e il suo impatto devastante da cinque gol in tre presenze, dall'altra si critica Koopmeiners per un rendimento ancora al di sotto delle attese, Thiago Motta parla di entrambi in conferenza stampa: "Sono contento dell'olandese e si allena al massimo, lui come tutti può fare ancora meglio, mentre il francese è stato bravo a finalizzare ma è stato anche messo nelle condizioni di segnare". Il ballottaggio tra l'ex Paris Saint Germain e Vlahovic è sempre aperto, "Non conta la quantità dei minuti ma la qualità, contiamo tantissimo su di lui" ci tiene a precisare sul serbo.

In difesa invece sarà ancora assente Cambiaso: "Non sarà disponibile così come Bremer, Milik, Cabal, Adzic, Kalulu e Alberto Costa per diverse ragioni" l'annuncio di Thiago Motta, con il laterale che non si era visto già durante la rifinitura mattutina alla Continassa. Chi, invece, si candida ancora a guidare la Juve dal cuore del centrocampo è capitan Locatelli: "Giochiamo in casa e sarà una partita importantissima, dobbiamo fare un ottimo risultato e approcciare bene questa sfida" sottolinea il classe 1998. Un bis del 3-1 rifilato al Psv nel primo faccia a faccia sarebbe perfetto, così da presentarsi in Olanda con due gol di vantaggio, anche se quella di Bosz è una squadra da prendere con le pinze: "Sono giovani ma maturi, hanno buoni giocatori e sono difficili da affrontare, non sarà di certo come a settembre anche perché giochiamo su 180 minuti - spiega Locatelli - e in casa nostra ci sarà una grande atmosfera, sono sfide bellissime da giocare". E sui miglioramenti della Juve: "Siamo cresciuti come squadra, ci siamo conosciuti meglio, siamo un grande gruppo fatto da bravissimi ragazzi che han voglia di mettersi a disposizione - gli elogi alla truppa bianconera - e ci alleniamo sempre ai 200 all'ora: siamo tutti disponibili, abbiamo più consapevolezza ma ci sono ancora tanti ampi margini di miglioramento". Il club, intanto, continua gli appelli sui social per riempire lo Stadium: restano a disposizione tagliandi in diversi settori dello stadio, si parte da 35 euro. alizzare - dice l'allenatore sull'attaccante arrivato in prestito dal Psg - e deve continuare ad aiutare tutti: un singolo non va da nessuna parte".

