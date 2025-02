Serie A, in campo Inter-Fiorentina DIRETTA

In campo il posticipo della 24ma giornata della Serie A di calcio, Inter-Fiorentina 2-1 DIRETTA.

Autorete al 28': corner di Calhanoglu, contrasto aereo tra Lautaro Martinez e Pongracic, il pallone rotola in rete dopo l'ultimo tocco del difensore viola.

Animi accesi a bordo campo, l'arbitro La Penna ammonisce entrambi gli allenatori al 32'.

Calcio di rigore trasformato al 43' da Mandragora: Sommer spiazzato. L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, concede il penalty alla Fiorentina per un tocco di braccio di Darmian.

Rete di Arnautovic al 52': Carlos Augusto scodella in area, colpo di testa vincente dell'austriaco.

Il Napoli frena, l'Inter è pronta ad approfittarne. E' il secondo 1-1 di fila della capolista (dopo la Roma all'Olimpico, l'Udinese al Maradona) a riaprire i conti della testa della classifica, in attesa del posticipo che da' alla squadra nerazzurra l'occasione per la rivincita sulla Fiorentina, dopo il brutto ko di giovedi', e soprattuto per accorciare le distanze sulla prima della classe, ora a +4.

Al Maradona, il Napoli apre le marcature con McTominay, al sesto gol in campionato, ma viene subito raggiunta da un gran gol di Ekkelenkamp. Succede tutto nel primo tempo, ma la partita e' vivissima soprattutto per merito dell'Udinese, che ha ritrovato smalto e va forse più vicina alla vittoria di quanto non sia successo al Napoli. Non servono neanche i cambi nei 20' finali, Okafor compreso, a sbloccare un attacco stasera farraginoso. Ora Inter-Fiorentina cresce di fascino, per le ambizioni viola e soprattutto per l'occasione che Inzaghi ha di ridurre a un solo punto il distacco dalla vetta. Conte, da parte sua, deve fare i conti col fiato corto della sua squadra.

