Serie A: Empoli-Milan 0-0 DIRETTA

In campo Empoli-Milan 0-0 DIRETTA





Le formazioni

L'Empoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Kouame, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konate. All.: D'Aversa



Il Milan si schiera in campo con il 4-4-2: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disposizione: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez. All.: Conceiçao

Riproduzione riservata © Copyright ANSA