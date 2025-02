Serie A: in campo Como-Juventus 1-1 DIRETTA e FOTO

in campo Como-Juventus 1-1 DIRETTA per il match che apre la 24esima giornata di Serie A

COMO-Juventus 1-1 al 46'! Rete di Assane DIAO! Cutrone riconquista palla e crossa velocemente per Diao che chiude di testa e batte Di Gregorio.

Como-JUVENTUS 0-1 al 34'! Rete di Randal KOLO MUANI! Perde palla a centrocampo Strefezza, si invola Kolo Muani, incontenibile e poi bravissimo nel tirare di potenza sotto la traversa battendo Butez.

IL LIVE

Thiago Motta

LA VIGILIA

"Vlahovic e Kolo Muani sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo che fanno: potranno giocare insieme oppure uno inizia e l'altro subentra, ma vedremo di partita in partita perché la cosa più importante è il collettivo": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, spiega così il dualismo tra il serbo e il francese nell'attacco bianconero. "Dusan ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile, anche quando non ha giocato - dice, alla vigilia della sfida di campionato con il Como, l'allenatore sul bomber ex Fiorentina, nelle ultime gare scavalcato dall'ex Psg - e si è sempre allenato bene, accettando le scelte: parliamo di collettivo e non di singoli, sanno tutti la nostra filosofia e stiamo lavorando molto bene".

"La storia della Juventus è incredibile, ma stiamo provando a far battaglia a chiunque venga a giocare contro di noi. Quello che non deve cambiare è la mentalità: sia che giochiamo contro la Juventu sia contro qualunque altra squadra": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida contro la Juventus. "E' una squadra forte e con un allenatore che ha grandi idee. Quando analizzo altre squadre, guardo sempre cosa hanno fatto con la Juventus per capire se posso prendere alcuni dettagli del gioco di Thiago Motta. Tutti gli allenatori sono 'ladri di idee' e lui è un allenatore che fa vedere cose molto interessanti". Contro i bianconeri sarà quindi anche una sfida tattica: "Lui cambia tanto, ma dobbiamo pensare anche a noi. Dipende tanto se l'avversario gioca con un giocatore a sinistra o a destra: è una partita che si prepara, ma che può andare più nel dettaglio un'ora prima, quando si vede la formazione avversaria".

Cesc Fàbregas

Il mercato ha portato molti volti nuovi alla corte di Fabregas: "È una sfida molto importante per me: abbiamo preso giocatori che pensiamo siano già pronti per giocare come noi vogliamo. Siamo un gruppo forte, di talento e di qualità. Nel calcio le partite si vincono negli ultimi 30 minuti e chi entra a volte è più importante di chi ha cominciato". Tra i nuovi arrivi, uno su tutti si porta dietro diverse aspettative: "Dele Alli crede di essere ancora quel giocatore che abbiamo apprezzato in passato. Sente quella forza e quella voglia di ritornare. Ha il fuoco dentro, credo possa tornare quel giocatore ma non gli metteremo pressione".

La fine del mercato di gennaio ha restituito alla Serie A un Como profondamente rinnovato. Il tecnico Cesc Fabregas aveva annunciato l'arrivo di nuovi giocatori e così è stato. La prima sfida verso la salvezza dei lariani passa ora dalla Juventus nell'anticipo al Sinigaglia di domani sera. Contro i bianconeri la lista degli infortunati è ancora lunga: out Marc-Oliver Kempf, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Dele Alli e Alessandro Gabrielloni, ai quali si aggiungono i nuovi arrivati Mërgim Vojvoda e Ivan Azon, oltre allo squalificato Alieu Fadera. Recupera invece Ignace Van der Brempt, che non partirà titolare ma sarà a disposizione per uno spezzone di partita. La concorrenza in attacco è aumentata: contro i bianconeri Fabregas dovrebbe preferire ancora una volta Patrick Cutrone dal primo minuto, ma non è da escludere l'idea del falso 9 già vista contro l'Atalanta, per togliere punti di riferimento alla retroguardia di Thiago Motta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA