Serie A: la Lazio passa a Cagliari e vola al quarto posto CRONACA E FOTO

Cagliari-Lazio 2-1 - 23esima giornata di Serie A

Cagliari Vs Lazio





I GOL

Cagliari-LAZIO 1-2 - Al 64' Castellanos riporta in vantaggio gli ospiti



CAGLIARI-Lazio 1-1 - Al 56' il pareggio di Piccoli per i sardi



Cagliari-LAZIO 0-1 - Al 41' Zaccagni porta in vantaggio gli uomini di Baroni

RIVEDI IL LIVE

LA PARTITA

Zaccagni e Castellanos: la Lazio vince (2-1) a Cagliari e vola al quarto posto alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta. Tre punti per partire bene a febbraio e dimenticare un gennaio brutto brutto: sconfitta nel derby, pari interno con il Como e ko in casa con la Fiorentina. Solo un lampo a Verona: troppo poco. Un successo sofferto con il Cagliari che, sino alla fine, ha provato una della sue tante rimonte. Rossoblù alla seconda sconfitta consecutiva, ma il tesoretto del mini filotto da tre con Monza, Milan e Lecce consente alla squadra di Nicola di evitare ancora la terzultima posizione. La prossima, però, è con il Parma, di nuovo in casa: il Cagliari non può più sbagliare. Per la Lazio la vittoria del sangue freddo: Baroni non si è fatto prendere dalla mania delle rivoluzioni. Cambia solo due pedine rispetto alla sconfitta in casa con la Fiorentina: Rovella al posto di Dele Bashiru in mediana, Hysaj sulla fascia sinistra sostituisce Pellegrini. E il risultato cambia.

Il piano tattico di Baroni (ma in panchina c'è Del Rosso a causa della squalifica): possesso palla, sventagliate da Isaksen e Zaccagni e poi avanti su Castellanos e Dia a supporto. Il Cagliari lascia un po' fare, ma con l'ordine di provare a fare male. Succede due volte: al 6' con un tiro di Viola deviato in angolo. E all'11' con Piccoli che tocca ma non riesce a deviare in porta un assist quasi perfetto dj Zappa. In effetti il Cagliari costruisce qualche situazione potenzialmente pericolosa. Ma il problema è che spesso nelle ripartenze fa le scelte sbagliate. Graziando la Lazio almeno due volte. Giallo al 18' per una carambola con palla alle spalle di Caprile: ultimo tocco di Dia, non solo di piede, ma anche di mano. Alla fine non è gol. E intorno alla mezz'ora c'è Zaccagni che, chissà perchè, non beffa Caprile con un pallonetto preferendo un assist (non riuscito) per Castellanos. Il gol arriva lo stesso: è una manovra che trova sfogo sulla destra. Il Cagliari non chiude bene, Hyasy crossa. Poi c'è il velo di Dia: Zappa non vede Zaccagni che sbuca dal nulla. E il capitano fa gol. È il settimo centro stagionale: superato il record dell'anno scorso.

Cagliari sempre in partita anche nella ripresa. Come dimostrano i tiri di Zortea e Adopo nei primi 5 minuti dopo l'intervallo. All'11 il pari: sull'angolo di Viola, la difesa biancoceleste va su Mina e si dimentica Piccoli. Il bomber rossoblù ne approfitta: salta più di Hysaj e mette dentro. Poi di nuovo Lazio ma Caprile si oppone a Castellanos e poj alla capocciata di Romagnoli. Inevitabile il gol al 19': cross di Isaksen da destra, palla rimessa in mezzo di testa da Dia. E Castellanos arriva nel posto giusto al momento giusto. Zaccagni non chiude la partita su asssit di Rovella (miracolo di Caprile) al 29'. Idem Isaksen. E per la Lazio è una sofferenza sino all'ultimo assalto.

