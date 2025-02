Serie A: Udinese-Venezia 2-1, Monza-Verona 0-1 DIRETTA e FOTO

Udinese-Venezia 2-1 DIRETTA

2-1 al 64'! Gol di Nicolussi Caviglia! Accorcia le distanze il Venezia, lo fa con Hans Nicolussi Caviglia! Squadra ospite che dimezza le distanze con una pennellata dai 25 metri di Caviglia, che sceglie da calcio piazzato la soluzione diretta in porta battendo Sava.

2-0 al 52'! Gol di Lovirc! Raddoppio immediato dell'Udinese, rete siglata da Sandi Lovric! Azione che parte dalla destra dell'area avversaria, traversone al centro del dischetto su cui Joronen prova ad intervenire ma viene ostacolato dal proprio difensore, sul rimpallo si fa trovare pronto Lovric che calcia al volo e gonfia la rete.

1-0 al 47'! Gol di Lucca!. La sblocca l'Udinese al minuto 47', la firma è quella di Lorenzo Lucca! Dagli sviluppi di un traversone effettuato da Kamara lungo l'out di sinistra, Joronen non interviene in maniera impeccabile e sulla traiettoria piomba Lucca che con una zampata imbuca e sigla il vantaggio. Udinese in avanti all'inizio di questa ripresa, assist servito da Hassane Kamara.



Monza-Verona 0-1 DIRETTA

0-1 al 13'! Autorete di Lekovic! Ancora Serdar protagonista, il tedesco scappa sulla destra e converge crossando al centro per Mosquera. Lekovic, nel tentativo di anticipare l'avversario, infila la sfera in fondo al sacco!

