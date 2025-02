Serie A: Juventus-Empoli DIRETTA e FOTO

Juventus-Empoli in campo alle ore 12:30 per la 23esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

"La reazione che voglio? Una vittoria: abbiamo una gara importante, in casa, contro l'Empoli, e vogliamo fare una grande partita per tornare a vincere": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del lunch-match contro i toscani allo Stadium, che arriva dopo due sconfitte consecutive. "Nel calcio conta tutto, non solo la testa - continua l'allenatore - e rimane sempre l'arrabbiatura di lavorare bene e non vincere: fa parte del gioco, siamo concentrat". "Non c'è stato nessun confronto, c'è la stessa fiducia" ha aggiunto Motta -. E a chi gli chiede in conferenza stampa se avesse avuto un faccia a faccia con i dirigenti dopo la sconfitta contro il Benfica. E sul mercato: "Non ho nessuna aspettativa e non ne ho mai parlato - continua l'allenatore bianconero - e tra pochi giorni finisce: siamo in linea e in sintonia, lavoriamo per migliorare".

