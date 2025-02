Serie A: in campo Atalanta-Torino 0-0 DIRETTA e FOTO

Atalanta-Torino 0-0 n campo per la 23esima giornata di Serie A

Dall'Atalanta a Bergamo, per Adams sarà un po' come chiudere il suo primo cerchio in granata. All'andata disputò la prima partita da titolare in maglia Toro contro i bergamaschi e trovò anche la prima gioia sotto la Maratona, al Gewiss Stadium si presenterà dopo aver realizzato la prima doppietta in Italia. Dopo avere steso il Cagliari e aver consolidato il suo ruolo di bomber della squadra, a quota 8 reti, anche a Bergamo guiderà l'attacco della squadra, con ogni probabilità avrà ancora a supporto il solito tridente Lazaro, Vlasic e Karamoh.

Per vedere il neo acquisto Elmas, invece, bisognerà aspettare, anche perché di fatto non ha ancora nemmeno cominciato i lavori al Filadelfia insieme al resto dei compagni e deve ritrovare la miglior condizione, considerando che da agosto ad oggi ha racimolato appena 89 minuti complessivi con la maglia del Lipsia. Il tecnico Paolo Vanoli ha deciso di non parlare alla vigilia, nelle sue idee il Toro che inizierà a Bergamo sarà molto simile a quello lanciato contro il Cagliari: nella difesa a quattro saranno confermati Pedersen, Coco, Maripan e Sosa, a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Tameze e Gineitis per affiancare Ricci.

E, nel frattempo, il tecnico aspetta sempre buone notizie dal mercato, con la telenovela Casadei che sembra essere sulla via di una conclusione a tinte granata. Sarebbe il secondo acquisto dopo Elmas, un altro centrocampista, ma Vanoli ha chiesto a più riprese una prima punta: per trovare il "nuovo" Zapata c'è tempo fino alla mezzanotte di lunedì.

