Serie A: il Toro strappa un punto a Bergamo, con l'Atalanta finisce 1-1 CRONACA e FOTO

Atalanta-Torino 1-1 n campo per la 23esima giornata di Serie A

Atalanta-Torino

GOL

Atalanta Torino 1-1 Al 40' pareggio dei granata con Paripan

Atalanta Torino 1-0 - Dea in vantaggio al 35' con Djimsiti

Kolasinac

Dopo mezzora del primo tempo contro il Torino l'Atalanta perde anche Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco, recuperato all'ultimo momento dai problemi alla caviglia sofferti a Barcellona in Champions League, ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro e ha dovuto farsi sostituire da Rafael Toloi. E' il terzo giocatore perso dai nerazzurri da stamani: prima il laterale Davide Zappacosta per influenza, quindi il portiere Marco Carnesecchi per un risentimento all'adduttore destro durante il riscaldamento.

