Serie A: Bologna batte Como 2-0 CRONACA e FOTO

Il Bologna doma il Como 2-0 nell'anticipo del sabato sera della 23esima giornata di campionato

Bologna-Como

GOL

BOLOGNA-Como 2-0 - Al 66' Fabbian raddoppia per i padroni di casa

BOLOGNA-Como 1-0 - Al 25' il gol di De Silvestri per il vantaggio degli emiliani

LIVE

LA PARTITA

Finita la Champions, il Bologna inizia la rincorsa all'Europa in campionato: battendo il Como con le reti di De SIlvestri e Fabbian, conquistando la seconda vittoria casalinga consecutiva e il quinto risultato utile consecutivo in campionato, agguantando la Juventus al quinto posto, in attesa dei risultati della domenica. Il Como avrebbe voluto approfittare dei ko di Parma e Venezia per staccare la zona retrocessione. Al Dall'Ara non mancano le motivazioni di classifica e a centrare l'obiettivo è il Bologna, che bissa la vittoria tra le mura amiche con il Monza nonostante gli sforzi di Champions: la squadra di Italiano non si ferma e continua a crescere sul campo e in classifica.

Bologna-Como

A metterci la firma è capitan De Silvestri, che al minuto 25, su piazzato di Lykogiannis, di testa anticipa Goldaniga e Dossena segnando la rete del vantaggio. Vantaggio che i rossoblù avevano già sfiorato al 14' con Lucumi, che colpisce la trasversa sempre su punizione di Lukogiannis. C'è pure la traversa di Dallinga, su cross di Ndoye al minuto 38' e al termine dell'azione Fadera rimedia un rosso per proteste, per offese reiterate all'arbitro. Nel primo tempo, insomma c'è solo il Bologna o quasi, anche perché Paz non si accende mai, preso nella morsa di Beukema, che lo marca a tutto campo, e Freuler. Il Como è tutto in un corner di Perrone, sul quale Moro mura Paz e Diao incespica: quest'ultimo è l'unico a creare qualche grattacapo, anche a inizio ripresa, con una conclusione dal limite che sfiora il palo. La stanchezza post Champions si fa sentire, il Bologna fatica a trovare la stoccata per chiudere la partita: Italiano aiuta la squadra azzeccando i cambi: entrano Miranda, Fabbian e Castro.

Bologna-Como

L'argentino recupera palla e innesca Miranda e sul cross dello spagnolo Fabbian completa l'opera anticipando Valle con per il 2-0 che chiude i giochi, anche perchè la squadra di Fabregas, già in difficoltà in parità numerica, sotto di un uomo fatica. Il Bologna può gestire e negli ulltimi dieci minuti Italiano cavalca l'entusiasmo buttando nella mischia El Azzouzi e Cambiaghi, fuori da agosto dopo interventi chirurgici per ernia cervicale e legamento crociato del ginocchio: rinforzi per la rincorsa all'Europa, aspettando sviluppi per Calabria e l'arrivo di un esterno d'attacco. Paz ha la punizione dal limite per riaprirla nel recupero, ma non è serata, Skorupski c'è e blinda un risultato mai davvero in discussione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA