Morata saluta Milan, va in prestito al Galatasaray

Alvaro Morata ha già salutato i compagni del Milan a Milanello dopo solo sei mesi dal suo arrivo in rossonero. L'attaccante spagnolo inizierà quindi la sua nuova avventura al Galatasaray. Le due società hanno trovato l'accordo per una cessione in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni di euro. Morata lascerà l'Italia nel pomeriggio per raggiungere la Turchia, dopo aver segnato 5 gol in sedici partite di campionato e un gol in Champions in sette presenze.

Al suo posto, il Milan si è assicurato Gimenez dal Feyenoord.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA