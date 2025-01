Europa League: Roma-Eintracht 1-0, Braga-Lazio 1-0 DIRETTA E FOTO

Si gioca in contemporanea dalle ore 21 l'ottavo e ultimo turno di Europa League.



Roma-Eintracht 1-0 DIRETTA

1-0 al 44'! Rete di Angelino! Traversone dalla trequarti di destra di Mancini a scavalcare la difesa avversaria, con Angelino che colpisce al volo con il mancino leggermente defilato sulla sinistra: la palla supera Trapp, con Tuta che non riesce a toglierla dalla linea di porta.

Braga-Lazio 1-0 DIRETTA

1-0 al 6'! Rete di Horta. Lungo possesso palla dei padroni di casa che trovano spazio sulla destra, Victor Gomez crossa basso e Ricardo Horta insacca nell'angolino basso col destro.





LE FORMAZIONI

ROMA: 3-4-2-1 per i giallorossi: Svilar – Mancini, Hummels, Ndicka – Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino – Dybala, Pellegrini – Dovbyk



EINTRACHT: 3-4-2-1 per i tedeschi: Trapp – Tuta, Koch, Theate – Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff – Bahoya, Chaibi – Ekitike.



==========



BRAGA: 4-3-3 per i lusitani. Hornicek - Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba - Roger Fernandes, Gorby, Joao Moutinho - Ricardo Horta, El Ouazzani, Gharbi. A disposizione: Matheus, Tiago Sà, Robson Bambu, Joao Ferreira, Adrian Marin, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Noro, Barbosa, Gabri, Vasconcelos, Macedo.



LAZIO: 4-2-3-1 per i biancocelesti. Mandas - Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini - Gila, Dele-Bashiru - Tchaouna, Pedro, Noslin - Castellanos. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Isaksen, Dia, Di Tommaso, Nazzaro, Serra, Zazza, Balde.



Olimpico tutto esaurito, "nessuna criticità"

Stadio Olimpico tutto esaurito per la partita Roma-Eintracht e afflusso regolare. Lo rende noto la Questura. "I tifosi di Francoforte hanno ricevuto e seguito tutte le istruzioni fornite dalla Questura - viene sottolineato - che ha potuto privilegiare l'approccio dell'accoglienza pur preservando misure di rigore nei confronti di quei tifosi romanisti che avevano pensato di agire comportamenti illegali contro gli ospiti". Al momento non sono stati riscontrati danneggiamenti ai mezzi Atac utilizzati per scortare i tifosi. Si prepara ora la fase del deflusso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA