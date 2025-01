Europa League: Roma batte Eintracht 2-0 e accede ai playoff. Lazio ko 1-0 a Braga ma è promossa agli ottavi - Risultati e classifica

La Roma batte l'Eintracht Francoforte all'Olimpico e si qualifica per i playoff di Europa League. I giallorossi hanno condotto la gara dal primo minuto, sfiorando il gol già in apertura. Mai pericolosi i tedeschi. La partita però non si sblocca. Dopo un palo di Pellegrini arriva la rete dell'1-0 di Angelino al 44'. Nella ripresa la Roma colpisce di rimessa. Shomurodov realizza il 2-0 su assist di Soulé al 72'.



Una Lazio senza molti titolari subisce una sconfitta indolore in Portogallo contro il Braga perdendo per 1-0 ma riuscendo a mantiene il primo posto della classifica della prima fase di Europa League grazie una migliore differenza reti nei confronti dell'Athletic Bilbao, secondo dietro i biancocelesti. A condannare i biancocelesti alla prima sconfitta in campo europeo è la rete di Horta, in avvio, che batte Mandas con un destro chirurgico a fil di palo ma non salva i portoghesi, eliminati nonostante il successo di prestigio.







Roma-Eintracht 2-0 CRONACA

2-0 al 69'! Rete di Shomurodov! Pallone delicatissimo di Soulé che scavalca la difesa avversaria, trovando Shomurodov lanciato in corsa. Il classe '95 uzbeko perde l'attimo per calciare, ma poi ci crede fino in fondo, riuscendo ad anticipare Trapp e a mettere la palla in porta per il raddoppio.

1-0 al 44'! Rete di Angelino! Traversone dalla trequarti di destra di Mancini a scavalcare la difesa avversaria, con Angelino che colpisce al volo con il mancino leggermente defilato sulla sinistra: la palla supera Trapp, con Tuta che non riesce a toglierla dalla linea di porta.







Braga-Lazio 1-0 CRONACA

1-0 al 6'! Rete di Horta. Lungo possesso palla dei padroni di casa che trovano spazio sulla destra, Victor Gomez crossa basso e Ricardo Horta insacca nell'angolino basso col destro.

Europa League: i risultati

Olympiakos-Qarabag 3-0

Steaua Bucarest-Manchester United 0-2

Ferencváros-Az Alkmaar 4-3

Maccabi Tel Aviv-Porto 0-1

Midtjylland -Fenerbahçe 2-2

Dynamo Kiev -FK RFS 1-0

Athletic Bilbao-Viktoria Plzen 3-1

Roma-Eintracht Francoforte 2-0

Ajax Amsterdam -Galatasaray 2-1

Twente-Besiktas 1-0

Nizza-Bodoe Glimt 1-1

Lione-Ludogorets 1-1

Real Sociedad-Paok Salonicco 2-0

Anderlecht-Hoffenheim 3-4

Slavia Praga-Malmö 2-2

Glasgow Rangers-Union St-Gilloise 2-1

Tottenham-Elfsborg 3-0

Sporting Braga-Lazio 1-0.

Classifica finale della prima fase di Europa League



1. Lazio 19

2. Athletic Bilbao 19

3. Manchester United 18

4. Tottenham 17

5. Eintracht Francoforte 16

6. Lione 15

7. Olympiakos 15

8. Glasgow Rangers 14

----------------------------------------------

9. Bodoe/Glimt 14

10. Anderlecht 14

11. Steaua Bucarest 14

12. Ajax Amsterdam 13

13. Real Sociedad 13

14. Galatasaray 13

15. Roma 12

16. Viktoria Plzen 12

17. Ferencváros 12

18. Porto 11

19. Az Alkmaar 11

20. Midtjylland 11

21. Union St-Gilloise 11

22. Paok Salonique 10

23. Twente 10

24. Fenerbahçe 10

----------------------------------------------

25. Sporting Braga 10

26. Elfsborg 10

27. Hoffenheim 9

28. Besiktas 9

29. Maccabi Tel Aviv 6

30. Slavia Praga 5

31. Malmoe 5

32. FK RFS 5

33. Ludogorets 4

34. Dynamo Kiev 4

35. Nizza 3

36. Qarabag 3

