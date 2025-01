Champions League, Inter agli ottavi. Atalanta, Milan e Juventus a playoff

L'Inter promossa direttamente agli ottavi di finale, l'Atalanta, il Milan e la Juventus faranno i playoff. Sono i verdetti per le squadre italiane - il Bologna era già eliminato - dopo la disputa in una straordinaria contemporanea delle ultime 18 partite della fase campionato della Champions League 2024/25, prima edizione col nuovo format.



Direttamente agli ottavi, oltre a Liverpool e Barcellona che erano sicure e alla squadra di Inzaghi, si sono qualificate Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa e Lille.

Si è salvato in extremis il Manchester City, che ha vinto 3-1 in rimonta in casa col Bruges ed ha evitato un possibile passo verso l'inferno.

Erano ben le quattro squadre di A che potevano centrare gli ottavi senza passare per gli spareggi, ma solo i campioni d'Italia hanno raggiunto l'obiettivo.



L'Inter ha confermato le sue aspirazioni battendo 3-0 a San Siro il Monaco, portandosi presto avanti grazie al rigore per fallo su Thuram trasformato già al 3' da Lautaro Martinez.

L'argentino al 16' ha raddoppiato dopo che i francesi erano rimasti in 10 per l'espulsione di Mawissa, e realizzato la tripletta nella ripresa. Il successo vale il quarto posto assoluto per la squadra di Simone Inzaghi.

Il Milan, in trasferta a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro, ha giocato in modo deludente e ha subito al 19' la rete di Baturina, facilitato da un errore di Gabbia. Un altro errore, un fallo inutile di Musah, ha portato alla sua espulsione prima dell'intervallo, coi rossoneri alla mercè dei croati. E' stato Pulisic a dare speranza rossoneri con la rete realizzata all'8' ma poco dopo Pjaca li ha ricacciati indietro, col 13/o posto in classifica.

L'Atalanta ha giocato in casa del Barcellona già qualificato, imponendo a lungo ai blaugrana una gara 'alla Gasperini'. A inizio ripresa è arrivato il gol del fenomeno Yamal, al quale ha risposto Ederson, poi i catalani hanno ripreso il comando con Araujo ma ha pareggiato ancora con Pasalic l'Atalanta, che chiude come prima delle escluse dalla qualificazione diretta.



La Juventus ha confermato le due attuali difficoltà ospitando il Benfica, che ha trovato il vantaggio al 16' con Pavlidis, autore di una tripletta al Barcellona una settimana fa. Finito il primo tempo tra i fischi dello Stadium, dopo i cambi di Motta la squadra bianconera si è scossa ma sono stati gli ospiti a segnare per lo 0-2 finale. Il ko vale il 20/o posto per piemontesi.

Il Bologna, impegnato con lo Sporting a Lisbona, ha segnato al 21' con Pobega, facendosi poi raggiungere nella ripresa da Harder, che ha garantito i playoff ai lusitani.

Venerdì prossimo, alle 12, si terrà il sorteggio dei play-off della fase a eliminazione diretta, che coinvolge in una sfida andata-ritorno (l'11/12 e il 18/19 febbraio) le squadre classificate dal nono al 24/o posto. Le prime otto (9/o-16/o posto) saranno teste di serie, giocando la gara di ritorno in casa. Non solo, gli avversari sono predefiniti a seconda delle posizioni finali - ad esempio, le squadre che sono al nono o al 10/o posto affronteranno la 23/a o la 24/a - con i club nelle migliori posizioni che affronteranno quelli che si sono qualificati col punteggio per individuare le otto squadre che si uniranno alle otto qualificate direttamente agli ottavi.

