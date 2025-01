Serie A: Genoa-Monza DIRETTA e FOTO

Genoa-Monza in campo per la 22esima giornata di campionato

Dopo il ko a Bologna, il Monza di Salvatore Bocchetti riparte dalla trasferta in casa del Genoa. Un crocevia importante per la stagione biancorossa, con all'orizzonte lo scontro diretto col Verona: la vittoria sulla Fiorentina ha riacceso la speranza della salvezza, distante ancora sette punti, ma la scintilla vera e propria deve ancora scattare per non perdere definitivamente contatto con le concorrenti. Salutato Milan Djuric, ceduto al Parma, dal mercato dovrebbe ora arrivare un altro attaccante, ma nel mentre Bocchetti si prepara ad affidarsi nuovamente a Daniel Maldini, nel miglior momento della sua avventura biancorossa, reduce da due gol nelle ultime due partite. Da valutare i tanti infortunati, che potrebbero costringere il tecnico a confermare il 4-4-2 visto nelle ultime uscite.



