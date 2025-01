Serie A: in campo Lecce-Inter 0-2 DIRETTA

In campo Lecce-Inter 0-2 DIRETTA



Lecce-INTER 0-2 al 39'! Rete di Lautaro Martínez! Zielinski ruba palla a Pierret e la serve all'argentino, che si sposta il pallone sul sinistro e dal limite dell'area calcia fortissimo sul primo palo, mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali.

Lecce-INTER 0-1 al 6'! Rete di Davide Frattesi! Errore grave di Guilbert, che serve di fatto Thuram. Il francese entra in area, punta Baschirotto e scarica all'indietro per l'inserimento di Frattesi, che spinge in porta il vantaggio nerazzurro.

