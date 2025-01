Serie A, in campo Lazio-Fiorentina DIRETTA

In campo per la 22ma giornata della Serie A di calcio Lazio-Fiorentina:

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, dovrà fare a meno di Ikone, al centro di voci di mercato (era stato così anche domenica scorsa nella gara contro il Torino), e gli infortunati Cataldi (è assente dalla gara contro il Genoa dello scorso 31 ottobre) e Colpani. Quindi è probabile che il tecnico aspetterà domani per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma viste le assenze e le ultime prestazioni di alcuni giocatori dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con De Gea in porta, linea difensiva formata da Dodo, Pongracic (piace al Napoli di Conte) in vantaggio sul giovane Comuzzo, Ranieri e Gosens sulla sinistra mentre davanti alla difesa la coppia formata da Adli e Mandragora con sulla trequarti Folorunsho, Gudmundsson, Sottil subito dietro alla punta Kean.

Ma attenzione anche al possibile cambio di modulo, con un 4-3-2-1 che vedrebbe Folorunsho scendere sulla linea dei mediani con Beltran (che prenderebbe il posto di Sottil) e con Gudmundsson a supporto di Kean.

All'Olimpico il settore ospiti non vedrà la presenza dei tifosi della Curva Fiesole. Una protesta contro il caro biglietti, visto che per questa partita la Lazio ha messo in vendita i tagliandi del settore ospiti a 40 euro più diritti di prevendita. Da qui la decisione della Fiesole di disertare la trasferta di Roma contro la Lazio, anche se la partita arriva in un momento delicato e importante per la squadra di Palladino che nelle ultime sei partite è riuscita a conquistare solo due punti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA