In campo sabato Napoli-Juventus 1-1 DIRETTA

NAPOLI - Juventus 1-1 al 57'! Rete di André-Frank Zambo Anguissa. Giocata di Politano che controlla in area, trova lo spazio per il cross sul secondo palo: l'ex Villarreal vola in cielo e di testa insacca.

Napoli - JUVENTUS 0-1 al 43'! Rete di Randal Kolo Muani! Grande girata al volo dell'attaccante che trova la giusta coordinazione dopo una deviazione involontaria di Anguissa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA