Serie A: Bologna spento, a Empoli è 1-1 senza troppe emozioni

Empoli e Bologna pareggiano 1-1 al 'Castellani' grazie ai gol di Colombo e Dominguez nel primo tempo. I toscani, reduci da due sconfitte, interrompono il digiuno casalingo, visto che l'ultimo pareggio era stato a fine novembre con l'Udinese, mentre il Bologna sembra risentire dell'impresa di mercoledì scorso in Champions League col Borussia Dortmund e non riesce nella ripresa a completare la rimonta.

È un primo tempo del tutto equilibrato. Primi venti minuti di controllo e studio da parte delle due squadre, con tanti falli e anche un po' di nervosismo. Poi, dopo una buona azione non sfruttata da Gyasi in area al 21', al 24' la sblocca l'Empoli.



L'azione si sviluppa tutta sulla destra con uno scambio fra Pezzella e Fazzini, quest'ultimo chiude il triangolo sul laterale mancino che crossa di prima intenzione in mezzo all'area. Interviene in spaccata a piedi uniti Colombo che sul primo palo anticipa Lucumì e segna il suo quinto gol in campionato. Occorre un check del Var di qualche minuto per verificare la posizione di partenza di Pezzella, ma poi arriva la convalida da parte di La Penna.

L'Empoli si esalta e ci crede provando a raddoppiare con un colpo di testa di Gyasi che fa da torre per Colombo, ma è bravo Lucumì ad anticiparlo.

Proprio nei secondi finali del primo tempo, quando il vantaggio sembrava accompagnare i padroni di casa all'intervallo, arriva il pareggio del Bologna, complice un momento di black out di Vasquez. Il portiere colombiano prima buca un'uscita, quindi non intercetta la botta al volo di Dominguez. Il pari dunque arriva al 44': Ndoye appoggia su Lykogiannis, cross perfetto sul secondo palo per la girata al volo vincente dell'esterno d'attacco argentino. Vasquez viene battuto sul suo palo colpevolmente.



Nella ripresa l'Empoli riprende con piglio, in particolare è Esposito a rendersi pericoloso un paio di volte, bene anche Fazzini con una buona palla in mezzo all'area per Colombo. Il Bologna invece sostituisce subito Dallinga per Castro, che si riprende il posto al centro dell'attacco già da inizio secondo tempo. Cambi che provocano davvero poco e che non producono occasioni particolari né dall'una né dall'altra parte. Da segnalare solo un tiro deviato di Odgaard sul quale Vasquez è attento.

Il colombiano si fa perdonare anche l'errore del primo tempo con un grande intervento su Beukema da pochi passi, parato d'istinto.

E' l'ultima vera occasione della serata che poi si va a spegnere sull'1-1 finale. Da segnalare, negli ultimi minuti, l'infortunio muscolare a Viti che però è costretto a restare in campo visto l'esaurimento degli slot per le sostituzioni dell'Empoli.

