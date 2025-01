Inter e Milan vincono e vendono gli ottavi di Champions League

Milan-Girona 1-0 LA CRONACA e Sparta Praga-Inter 0-1 LA CRONACA nella settima giornata campionato di Champions League

Inter e Milan vincono 1-0 e vedono più vicini gli ottavi di Champions, con la qualificazione diretta, insieme con l'Atalanta. Il Manchester City invece perde in casa del Psg e rischia la clamorosa eliminazione. A Praga, l'Inter capitalizza il gol di Lautaro dopo 12' e batte lo Sparta Praga, dopo aver sprecato con l'argentino un paio di occasioni per chiudere la partita ed essersi visto annullare il gol del 2-0 di Dumfries per fuorigioco di Dimarco. Ora i nerazzurri sono quarti a 16 punti, ne bastera' uno nell'ultima giornata in casa con il Monaco per l'accesso diretto agli ottavi. Balzo in avanti anche del Milan, che in casa soffre ma batte il Girona con un gol nel primo tempo di Leao. Un palo di Theo Hernandez e un altro di Musah nel primo tempo, poi pero' gli spagnoli tengono il gioco e creano, recriminando per un gol annullato a Gil per millimimetrico off side. Milan a 15, in sesta posizione.

Crolla a Parigi il City, che va avanti sul 2-1 col Psg, poi viene rimontato e perde 4-2. A oggi, la squadra di Guardiola e' la prima delle eliminate, serve un miracolo per scongiurare il crac. Perde in casa del Feyenoord anche il Bayern Monaco, 3-0, e gli ottavi diretti si allontanano

Milan vs Girona

