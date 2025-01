Champions: Milan-Girona 1-0 e Sparta Praga-Inter 0-1 DIRETTA e FOTO

Milan-Girona 1-0 LA DIRETTA e Sparta Praga-Inter 0-1 LA DIRETTA in campo per la settima giornata campionato di Champions League

GOL

Milan-GIrona 1-0 Al 37' Leao porta in vantaggio i rossoneri



Sparta Praga-Inter 0-1 Al 12' nerazzurri in vantaggio con Lautaro Martinez

"Al di là del poco tempo che c'è stato per preparare la partita, i ragazzi erano concentrati. Devo essere io come allenatore a trovare per il gruppo la mentalità giusta. Loro sono motivati tutti i giorni per lavorare. Le maglie non giocano, sono indossate da persona che devono dare tutto non solo in Champions ma anche in Campionato e Coppa Italia": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida di Champions League contro il Girona. Il Milan dovrà subito voltare pagina dopo la sconfitta contro la Juve e un secondo tempo molto deludente: "Dobbiamo guardarci negli occhi, lavorare sul campo, credere in quello che facciamo e dopo loro capiscono cosa non c'è stato per poi essere continui nella partita. Il bello del calcio è che è un ricominciare continuo. Dopo una bella partita devono ricominciare per preparare la prossima, uguale dopo una partita non tanto bella: è un'opportunità per migliorarsi".

"Servirà la vera Inter". È qualcosa di più di un messaggio ai suoi giocatori quello che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto mandare alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Sparta Praga. Lautaro Martinez e compagni in Repubblica Ceca si giocano una bella fetta di possibilità di chiudere tra le prime otto nella classifica unica in Champions League, perché i tre punti sono fondamentali per restare in corsa. E Inzaghi lo sa bene, tanto che la dichiarazione della vigilia sembra avere una chiave di lettura ben precisa: serve l'Inter al top per evitare inciampi. "In Champions vogliamo essere protagonisti, è il DNA dell'Inter e non dobbiamo tralasciare nulla", ha spiegato l'allenatore nerazzurro. "Lo Sparta Praga è una squadra fisica, una squadra di valore. In Champions ha fatto benissimo le prime, poi ha perso contro avversari fortissimi come City e Atletico. Ci vorrà la vera Inter, aggressiva e determinata. E dovremo essere bravi tecnicamente", ha aggiunto.

