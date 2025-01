Champions League: in campo Club Brugge - Juventus 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Club Brugge-Juventus 0-0 per la settima giornata della fase campionato di Champions League - LA DIRETTA

E' una Juventus praticamente al completo quella che si presenta a Bruges, Thiago Motta non era quasi più abituato. "Sono felice di avere tanta scelta, ho alternative e diversi giocatori possono aiutare la squadra - dice l'allenatore a proposito del ritorno di Conceicao e dei recuperi di Yildiz e McKennie dagli acciacchi - ma la nostra filosofia è sempre la stessa: non è importante la quantità dei minuti giocati, ma la qualità". Là davanti ci sono tutti e il tecnico può studiare il miglior assetto, in difesa invece le scelte sono obbligate perché Alberto Costa non può essere ancora inserito in lista e così la linea a quattro appare scontata con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Per l'attacco, invece, Thiago Motta non dà alcun tipo di indicazione, "Non te lo posso dire" la risposta a chi gli chiede della possibilità di rivedere Vlahovic dal primo minuto. Paradossalmente, quello più a rischio appare proprio Thiago Motta, visibilmente affaticato dai malanni di stagione: "E' un semplice raffreddore, farò una bella dormita esarò al 200% come i miei ragazzi" rassicura dalla sala conferenze dello stadio Jan Breydel. Ed è proprio lì che il Bruges ha costruito le sue fortune, tanto da aver battuto Aston Villa e Sporting Lisbona dopo la sconfitta all'esordio contro il Borussia Dortmund: "Sappiamo che affronteremo un'ottima squadra, siamo pronti a tutto - risponde il tecnico bianconero - e dovremo fare una grande prestazione per arrivare al nostro obiettivo, che è la vittoria".

I tre punti potrebbero regalare alla Juve un posto tra le prime otto, ma all'orizzonte c'è anche il big-match di sabato in campionato contro il Napoli: c'è il rischio di pensare già ai partenopei? "Non è il momento, testa solo alla Champions e in campo andrà la miglior formazione possibile - replica Thiago Motta - la nostra concentrazione è solo su fare bene: in Champions avremo il Bruges e poi il Benfica, tra 180 minuti vedremo dove saremo". Tra i titolarissimi c'è anche Koopmeiners, il quale si candida per un posto dal 1' anche allo 'Jan Breydel'. "La vittoria contro il Milan ci ha dato fiducia, siamo contenti ma anche consapevoli di poter ancora migliorare - dice il centrocampista - e sarà una bella serata di Champions". Il suo rendimento è ancora altalenante, "Ma dobbiamo conoscerci tutti meglio, tanti giocatori sono nuovi e abbiamo anche avuto diversi infortuni - spiega l'ex Atalanta - ma giorno dopo giorno impariamo cose nuove e gli automatismi stanno migliorando". Anche Koopmeiners mette in guardia i bianconeri dai pericoli della formazione belga: "Abbiamo visto i loro video, sappiamo che sono una squadra di talento, con qualità e che mette tanta energia - sottolinea l'olandese - e soprattutto lottano sempre per il titolo: anche adesso sono a un punto dal primato, ma siamo consapevoli che quando giochiamo bene il pallone possiamo vincere". Nelle gerarchie dello spogliatoio è già ai primissimi posti, tanto da aver già ricevuto la fascia di capitano in qualche occasione, nonostante sia arrivato da pochi mesi: "Sono tra i più esperti e più vecchi, voglio aiutare i più giovani con la mia esperienza e parlo sempre tanto con loro" conclude Koopmeiners.



