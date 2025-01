Serie A: Inter-Empoli 1-0 DIRETTA e FOTO

Inter-Empoli 1-0 in campo per la 21esima del campionato di Serie A

GOL



Inter-Empoli 1-0 - Al 55 nerazzurri in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez

LA DIRETTA

Inzaghi

LA VIGILIA IN CASA INTER

Rialzare subito la testa dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna. È questa la missione dell'Inter, che domani a San Siro ospita l'Empoli nel posticipo serale con l'obiettivo di tornare a conquistare i tre punti, dopo lo stop con i rossoblu nel recupero di mercoledì, per continuare a correre nelle zone alte della classifica. Punti che iniziano a farsi pesanti, anche perché per i nerazzurri sono sfide che arrivano in mezzo ad un vero e proprio tour de force. Il calendario infatti prevede per gli uomini di Simone Inzaghi cinque gare nei prossimi 14 giorni, tutti match importanti per il cammino di Lautaro Martinez e compagni tra la Serie A e le ultime due giornate della prima fase di Champions League. Dopo l'Empoli, i nerazzurri affronteranno Sparta Praga e Lecce in trasferta, prima di tornare a San Siro per chiudere la prima metà di stagione europea al Meazza contro il Monaco. Poi toccherà al derby contro il Milan in casa dei cugini rossoneri, in quella che potrà essere una rivincita non solo del ko in Supercoppa ma anche di quello nella stracittadina d'andata. Il tutto in attesa di capire quando sarà fissato il recupero della gara contro la Fiorentina, sospesa lo scorso 1 dicembre al Franchi dopo 17 minuti per il malore di Bove: le date più probabili sono quelle del 5 o 12 febbraio, curiosamente a cavallo della gara di ritorno contro gli stessi viola a San Siro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA