Serie A: in campo Juventus-Milan DIRETTA e FOTO

Serie A: in campo alle ore 18 Juventus-Milan DIRETTA

LA DIRETTA

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): 29 Di Gregorio, 37 Savona, 15 Kalulu, 4 Gatti, 27 Cambiaso, 19 Thuram, 5 Locatelli, 10 Yildiz, 8 Koopmeiners, 51 Mbangula, 9 Vlahovic (1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 11 Gonzalez , 16 McKennie, 17 Adzic, 21 Fagioli, 22 Weah, 26 Douglas Luiz, 40 Rouhi). All. Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fagioli. Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceicao, Milik.

Milan (4-3-3): 16 Maignan, 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez, 4 Bennacer, 80 Musah, 29 Fofana, 14 Reijnders, 10 Leao, 90 Abraham (57 Sportiello, 31 Pavlovic, 2 Calabria 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 20 Jimenez, 18 Zeroli, 9 Jovic, 73 Camarda). All.:Conceiçao. Squalificati: Morata Diffidati: Fofana. Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Chukwueze, Okafor, Thiaw.

Arbitro: Massa di Imperia

Motta 'obiettivo Champions, con il Milan è importante'

"Vogliamo stare in zona Champions, abbiamo un'opportunità importante giocando in casa la sfida contro il Milan: cerchiamo la vittoria, ma il campionato non finisce domani": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta lo scontro diretto contro i rossoneri per ritrovare il successo. "Daremo il massimo con motivazioni e rispetto per l'avversario - continua in conferenza stampa - e siamo i primi a non essere contenti per i pareggi e per la classifica: dobbiamo fare una grande partita, vogliamo arrivarci al meglio".

Conceiçao, per me pareggiare è perdere due punti

"La squadra non è preparata per il 4-4-2: praticamente facciamo 4-2-4 e rischiamo. Poi quando c'è da vincere io rischio perché per me pareggiare è perdere due punti": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao parlando del modulo della squadra rossonera e del lavoro che sta facendo al Milan. "Quando rischiamo qualcosa, ci scopriamo dietro, ma l'equilibrio è molto importante. Col tempo sicuramente sì, il 4-4-2 mi piace. Ho giocato per anni così, è molto equilibrato. Ma le caratteristiche dei giocatori devono essere quelle che penso io, altrimenti non sarei neanche intelligente a farlo", spiega.

