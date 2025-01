Serie A: Como-Milan DIRETTA e FOTO

Como-MIlan in campo alle 18:30 per il recupero della 19esima giornata di Serie A

LA VIGILIA IN CASA DEL MILAN

La rimonta in campionato deve iniziare a Como. Dopo il passo falso contro il Cagliari a San Siro e l'amarezza, anzi la grande delusione, di Sergio Conceiçao per la prestazione dei rossoneri, il Milan è chiamato a vincere contro la squadra di Fabregas per dar vita a quel riscatto in Serie A che al momento è stato solo auspicato. Col Cagliari doveva essere la partita della conferma, per ritmo e atteggiamento, di quanto è stato visto in Arabia Saudita. Invece di quel Milan della Supercoppa è rimasto ben poco. Conceiçao era una furia dopo la partita. Ha parlato di 'primo tempo più deludente' da quando è allenatore. Parole pesanti, sincere, che devono soprattutto servire a spronare. Ma Conceiçao si è di fatto scontrato con tutti i difetti che hanno reso difficile finora la stagione rossonera.



La difficoltà a segnare, resta una delle pecche più grandi del Milan. Col Cagliari Morata e' andato in gol, ma manca il bomber capace di far gol sfruttando tutte le occasioni a disposizione. Abraham ha sbagliato tantissimo. E ancora una volta è stato Pulisic a sfiorare la rete. La difesa, poi, ancora non è una certezza. Perché anche con l'arrivo di Conceiçao il Milan nelle ultime tre partite ha subito quattro gol. E se quelli contro Juve e Inter, possono essere accettabili o addirittura preventivabili, la disattenzione col Cagliari lascia perplessi. Così, ancora una volta con pochissimi giorni a disposizione, Conceiçao ha dovuto lavorare su questioni tattiche ma soprattutto sulla solidità mentale. Per evitare che manchino motivazioni e concentrazione, che contro le 'piccole' i rossoneri mettano lo stesso approccio che con le grandi. Con il Como il Milan può solo vincere. Ma non sarà semplice perché i lariani hanno perso solo una delle ultime sei gare di campionato (contro l'Inter), vincendone due (con Roma e Lecce) e pareggiandone tre. I rossoneri invece sono reduci da due pareggi consecutivi e la Champions resta lontana. Se l'Italia dovesse riuscire a riottenere i cinque posti in Champions anche quest'anno, il quinto posto per il Milan è attualmente distante cinque punti, il quarto addirittura otto. La vetta, indicata anche da Cardinale dopo la vittoria in Supercoppa, diciannove.

Un abisso per quelle che erano gli obiettivi di inizio campionato.

Intano Conceiçao dovrà trovare tempo per parlare con i dirigenti dei rinforzi sul mercato. "E' sbagliato il timing" aveva detto prima del Cagliari. Ora però il tempo inizia a stringere. Okafor a raggiunto il Lipsia per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 25.

"Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore - ha detto a Sky - grazie ai tifosi del Milan. Lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore". Ora servono rinforzi. Resta calda la pista per Marcus Rashford. Il Milan vorrebbe il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e la partecipazione dello United al pagamento dell'ingaggio. Poi c'è Kyle Walker che vuole lasciare il City ma il club rossonero può sceglierne uno solo. E capire quindi cosa serve maggiormente a questo Milan.

LA VIGILIA IN CASA DEL COMO



Il Como strizza l'occhio a un mercato in continuo movimento, ma resta concentrato sul recupero di Serie A in cui affronterà il Milan. I lariani, dopo l'ottima prova contro la Lazio, proveranno a strappare altri importanti punti salvezza contro i rossoneri: Cesc Fabregas conferma Jean Butez tra i pali ed è pronto anche a lanciare da titolare in mediana l'ultimo acquisto Maxence Caqueret, che potrebbe giocare al posto di Sergi Roberto, ancora out per infortunio. Assente Alberto Moreno per un risentimento al flessore, sta invece provando a recuperare in tempo record Nico Paz dalla brutta botta alla caviglia rimediata all'Olimpico: il talento argentino è in dubbio, ma non è esclusa la sua presenza contro il Milan.

"Sarà una partita difficile e importante per noi, andiamo a giocarcela come sempre": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia del recupero di Serie A contro il Milan. "Con il cambio di allenatore hanno cambiato il loro gioco, non ti aspettano più come prima e sono più aggressivi, ma il Milan resta un mix tra giocatori di esperienza e giovani che hanno talento. Sergio Conceiçao non lo conosco personalmente, ma ho seguito il suo Porto che giocava molto bene". Nico Paz proverà a stringere i denti per essere della partita, ma Fabregas potrebbe lanciare dal primo minuto anche l'ultimo acquisto, Maxence Caqueret: "È un giocatore completo, vedo la sua forza nel palleggiare davanti alla difesa. Ha grande personalità, ho giocato contro di lui e ho fatto tanta fatica". Il tecnico del Como precisa poi sull'intervento che ha portato all'infortunio di Paz: "La squadra si deve adattare a tutti i tipi di cose che succedono nel calcio, voglio pensare sempre bene dell'arbitro perché è un lavoro difficilissimo. Il calcio è cambiato e dobbiamo adattarci a tutto. L'importante è che la mentalità della squadra stia crescendo, tutti stanno lavorando per lo stesso obiettivo: far vincere il Como". Niente distrazioni, quindi, anche dal mercato: "Arriveranno altri giocatori, ma adesso stiamo pensando solo alla partita contro il Milan con questi giocatori".

