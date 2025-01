Serie A, in campo Bologna-Roma DIRETTA

In campo per la 20ma giornata della Serie A di calcio c'è Bologna-Roma DIRETTA

"E' un'altra Roma rispetto all'andata", spiega Vincenzo Italiano, lasciando intendere che sarà una domenica di sofferenza contro la Roma di Ranieri rigenerata dal derby. Anche perché "Il Bologna ha bisogno di punti, dopo il ko casalingo con il Verona, in cui potevamo prendere slancio". Invece i rossoblù sono chiamati a ripartire. Prima partita dell'anno per il Bologna, che mercoledì recupererà l'ultima gara del girone di andata con l'Inter, in attesa di recuperare anche la gara casalinga con il Milan. E' l'inizio del tour de force, per la squadra di Italiano, attesa da sei gare in 20 giorni: "Dato il momento degli avversari dovremo farci trovare pronti se vorremo smaltire la rabbia e la delusione della sconfitta col Verona. Gli errori ci hanno penalizzato, la prestazione c'è stata ma alla fine non abbiamo fatto punti".

Il tutto con un mercato aperto e la voglia di provare a migliorare la qualità del gruppo, se possibile: "Tutto è migliorabile e saremo vigili per vedere se possiamo aggiungere qualità alla squadra. Dovevamo sfoltire e sono partiti Karlsson e Corazza, ma tutto è migliorabile". Specie considerato che alla vigilia del Verona il tecnico aveva preannunciato come l'obiettivo sia conquistare la qualificazione a una competizione europea. Il Bologna riparte ancora una volta senza Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer: i primi due hanno ripreso ad allenarsi venerdì, lo svizzero dovrebbe farlo nel giro di una settimana.

Mancherà pure Pobega, squalificato. In mezzo, potrebbe esserci spazio per Ferguson (o Moro) in coppia con Freuler. Davanti Italiano avrà l'imbarazzo della scelta: perché Dominguez è in grande crescita, Orsolini in ripresa e a segno con 5 reti nella partitella di metà settimana. Anche Ndoye è a disposizione, E di punta? Tutto lascia pensare che Italiano possa ripartire da Castro: "Ha vent'anni, qualche errore va concesso. Ha sbagliato un rigore a Torino, ma i rigori si possono sbagliare. Sull'autogol con il Verona poteva essere più sveglio, ma sono errori che gli serviranno da lezione per migliorare". Bologna a caccia di punti e del bis con la Roma, in un Dall'Ara che sarà tutto rossoblù, in virtù della trasferta negata ai tifosi giallorossi: per sfruttare il ko della Lazio e proseguire la rincorsa all'Europa. Aspettando rinforzi dal mercato.

